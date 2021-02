El director del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Juan Carlos Velasco, aseguró que “el país no se merece eso”, en referencia a la revelación de que altos funcionarios del gobierno -entre ellos la exministra de Salud, Pilar Mazzetti- se vacunaron de forma secreta con dosis entregadas por la farmacéutica Sinopharm a las autoridades encargadas de los ensayos clínicos en el país.

“Lamentablemente se ha incurrido en varias faltas, y creo que el país no se merece eso. Bajo este concepto, como director general hemos decidido desde el primer día que mi persona será la última en vacunarse dando fe que no se ha quedado un trabajador sin vacunarse. Lamentablemente estamos en un país donde algunas veces no se cumplen las normas”, aseguró Velasco a Canal N.

Las declaraciones las dio tras la recepción oficial de dos plantas de oxígeno entregadas por la organización Respira Perú, y que se espera produzcan 40 metros cúbicos del elemento altamente demandado por pacientes de COVID-19. Estas plantas ya habían sido recepcionadas por el centro de salud hace algunos días.

Velasco aseguró que la capacidad del centro médico que dirige se ha visto superada hasta en un 40% durante la pandemia de coronavirus que azota al país, pero que esta donación ayudará a dotar de oxígeno hasta 124 camas con pacientes enfermos.

El médico también explicó que en el hospital Loayza la primera dosis de la vacuna de Sinopharm contra el COVID-19 destinada para personal de primera línea se han aplicado en un 90%.

Indicó además que están a la espera de que les confirmen desde Ministerio de Salud la fecha de entrega de las segundas dosis.

El gobierno reveló ayer la lista 487 funcionarios vacunados con las dosis de la vacuna de Sinopharm destinadas para el personal médico a cargo del estudio clínico que el laboratorio chino realiza en el país.

En la lista figuran nombres de personajes mediáticos como el del expresidente Martín Vizcarra, su esposa y exprimera dama Maribel Díaz; la ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete; la ex ministra de Salud, Patricia García; el excongresista y actual candidato de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, entre otros.