En El Agustino, un niño de 12 años de nacionalidad venezolana cayó al río Rímac y lamentablemente perdió la vida tras ahogarse.

La madre del menor, de iniciales J. L. V., declaró que su hijo no quiso lanzarse al río tras un reto que le impusieron sus amigos, pero luego fue empujado por uno de sus compañeros.

“Supuestamente un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujo. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Yo me enteré a las 4 porque estaba trabajando. Ellos venían de un juego de fútbol y se grupo con un grupo de niños mayores. Todos los vecinos se metieron al río a buscar la manera de rescatarlo”, expresó Maylin Velásquez a RPP.

La caída ocurrió a las 2 de la tarde del sábado 21 de abril y, varias horas de búsqueda, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron rescatar su cuerpo sin vida.

Un hombre, aún no identificado, se sumó a la búsqueda del menor, ingresó al río Rímac, pero fue arrastrado por sus aguas y se le ubicó a la altura del puente Huáscar, a la altura de Caquetá.

Si bien las primeras informaciones señalaban que estaba con vida, la PNP en sus redes sociales señaló que perdió la vida.

“Agentes de la Unidad de Rescate vienen realizando denodados esfuerzos para recuperar el cuerpo de un menor en el río Rímac. Lamentablemente, también se encontró el cuerpo de una persona mayor, quien aparentemente intentó socorrer al menor”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO

Cuando la búsqueda la de silueta perfecta conduce a decisiones desesperadas. Cirugías estéticas con tratamientos dudosos y médicos sin escrúpulos han vuelto a quedar al descubierto con el fallecimiento de la ‘’muñequita Milly’’