El 23 de agosto de 2012 es una fecha que Eduardo Saettone quiere olvidar, pero de la cual no puede escapar. Aquel día, el conocido ex conductor de televisión y radio se movilizaba por la cuadra 36 de la avenida Benavides, en Surco, cuando atropelló a María Elena Colorado (69) y acabó con su vida.

Luego de muchas apelaciones entre la defensa legal del acusado y los deudos de la víctima, el Poder Judicial ordenó la captura y encarcelamiento de Saettone. Para entender mejor este caso, a continuación una recopilación con los principales acontecimientos.

23 DE AGOSTO DE 2012

El ex conductor de televisión viajaba por la cuadra 37 de la avenida Benavides, en Surco, cuando perdió el control de su camioneta por la pista mojada por la lluvia e impactó a la mujer.

Allegados a la fallecida denunciaron que Saettone bajó del vehículo y manipuló el cuerpo de la víctima y no acudió a dos citaciones de la Fiscalía al aducir recarga laboral. En noviembre del mismo año se tipifica la denuncia bajo el delito de homicidio culposo.

20 DE DICIEMBRE DE 2014

El 22 Juzgado Especializado en lo Penal ordena la captura de Edu Saettone, declarándolo como "reo contumaz" tras no presentarse a la lectura de su sentencia por el caso.

Tres días después, Saettone se pronuncia para reconocer su responsabilidad en el caso. "Así como el amor es ciego el dolor también, es difícil aceptar que se trató de un accidente, pero fue así", indicó en su momento a ATV.

El juzgado a cargo del caso dictó al ex conductor de 'Esto es guerra' cuatro años de prisión suspendida.

Edu Saettone (El Comercio) Edu Saettone (El Comercio) Edu Saettone (El Comercio)

19 DE AGOSTO DE 2016

El caso de Eduardo Saettone continuaba plagado de apelaciones por parte de ambos lados. La defensa consideraba insuficiente la pena que se le impondría al ex conductor de televisión, mientras que la defensa alegaba a la prisión suspendida.

Sin embargo, la jueza María Elena Contreras González, a cargo del 35° Juzgado Penal para Reos Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, condenó a Eduardo Francisco Saettone Arróspide a cuatro años de prisión efectiva y el pago de S/50 mil.

Sin embargo, los deudos consideraron que la calificación de homicidio culposo agravado no se respetó a la hora de la sentencia. "Se supone que es una sentencia mayor", dijo Luis Galeno, hijo de María Elena Coronado.

10 DE MAYO DE 2017

Mayo fue quizás el mes más convulsionado en el caso del ex conductor, luego que se cambiara su sentencia de prisión preventiva a suspendida, con un aumento en la reparación civil, que pasó a ser de S/100 mil, pero que varió la inhabilitación para conducir del sentenciado, que ahora no sería de por vida sino mientras dure la condena.

Saettone salió a decir que la anterior sentencia "era totalmente desproporcionada" y declaró no sentir culpa tras el accidente ocurrido en 2012. "Siento dolor y siento pena, pero no siento culpa. Me hago responsable, eso sí", aclaró.

Mientras el Poder Judicial determinaba las circunstancias en el que se había realizado esta modificación en la sentencia, Edu Saettone nuevamente declaró a la prensa.

"No me estaba ocultando de la justicia, estaba esperando que se hiciera justicia, porque todavía quedaba el recurso de apelación. ¿Qué pasaba si se revertía la condena, como ha sucedido? ¿Quién me devolvía a mí esos nueve meses de cárcel de mi tiempo de vida?", indicó, generando la total indignación de la ciudadanía.

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Se dejó a voto el recurso de nulidad contra el fallo que revocó la prisión efectiva contra Edu Saettone.

La abogada de los familiares de la víctima considera que se debe respetar el delito tal como lo señala la denuncia del Ministerio Público, la cual pedía cárcel efectiva.

4 DE ENERO DE 2018

La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró nula la sentencia que excarceló al músico y conductor de televisión, Edu Saettone y ordenó su inmediata ubicación, captura e internamiento en un penal, a fin de que cumpla la pena de cuatro años de prisión efectiva impuesta en primera instancia por el atropello y muerte de María Elena Coronado en el 2012.