Incertidumbre y dolor. La familia de Ángel Torres García, uno de los bomberos fallecidos en el trágico accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, pide ayuda para viajar a Lima y poder despedir a su ser querido a quien describen como una persona “desprendida” y que “siempre pensaba en los demás”.

El afligido padre del hombre de rojo contuvo un momento las lágrimas para describir a su hijo: “Tiene muchos amigos en Lima, era muchacho bueno, tranquilo, trabajo dedicadamente. Siempre estaba presente. Me llamaba siempre, su presencia no era física pero teníamos bastante comunicación. Lo extrañamos mucho, mucho”, declaró el hombre que vive en Tarapoto junto a toda su familia.

El hermano del joven bombero hizo un llamado a las autoridades para obtener un vuelo humanitario y poder despedir a su familiar, pues debido a que los vuelos se han suspendido no han podido llegar a la capital: “Las horas pasan, no sabemos qué hacer, quisiéramos estar con él, bueno ya no lo vamos a tener en persona, pero siempre estará en el corazón”.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Un avión de la aerolínea Latam , que cubría la ruta Lima - Juliaca, sufrió un accidente al momento del despegue en el aeropuerto Jorge Chávez . El avión chocó con un vehículo que se encontraba en la pista de aterrizaje, lo que provocó un incendio. El hecho sucedió alrededor de las 3:00 pm.

Lamentablemente, Lima Airport Partners confirmó la muerte de dos bomberos aeronáuticos producto del choque de su unidad contra incendios y el avión de Latam, en una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Se trata de Ángel Torres, de la Compañía de Bomberos Garibaldi 6 y Nicolás Santa Gadea de la Compañía de Bomberos Garibaldi 7.

En comunicación con Canal N, el comandante de los Bomberos, Luis Ponce, informó que un tercer bombero aeronáutico fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros Vega del Callao. Se trata de Manuel Hugo Villanueva Alarcón, quien debido a su estado grave, fue derivado al Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren.

