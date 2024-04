El 22 de febrero, a las 3:15 a.m., cinco sujetos desmantelaron la camioneta Hyundai Tucson de Miguel Ángel Campos en la puerta de la casa de su hermano en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores. Para pasar desapercibidos, dieron de comer carnes a los canes de la vecindad y rociaron un líquido en las ventanas del predio, provocando sueño profundo entre los dueños. Se llevaron el timón, la computadora, la tapa del motor, la caja de fusibles, los faros y espejos. “Querían llevarse el carro, pero no prendió. Y lo desmantelaron. Mi carro tiene más de un mes parado, las piezas comienzan a pegarse, no encuentro la forma de generar plata para comprar las piezas. Mi esposa hizo la denuncia, pero no han podido dar con los rateros”, narra apenado el padre de familia, quien ya no puede usar este vehículo para ir a sus shows de cómico ambulante al Centro de Lima. El hurto de las piezas suman al menos S/10 mil.

Tres delincuentes extranjeros rompieron el vidrio de la ventana de una camioneta Suzuki Grand Nómade estacionada en la puerta de una vivienda en las Torres de Limatambo, en San Borja. Los dueños salieron y enfrentaron a los ladrones, pero se replegaron cuando estos les apuntaron con armas. En segundos, cargaron con la computadora y otras piezas, para luego escapar en un auto que los esperaba en las inmediaciones. La familia hizo la denuncia en la comisaría, pero no hubo acciones, por lo que se vio obligada a contactar, al día siguiente, a los ladrones a través de un mecánico. “Era pagar 6 mil soles a ellos o 40 mil a la tienda. Nos dio impotencia. Se hizo la transacción y nos devolvieron las piezas. ¿Cómo es posible que nos roben y encima tenemos que pagarles?”, cuestionó la agraviada.

MAPA DEL DELITO

Estas historias son una muestra de la creciente problemática por el robo de vehículos. De enero al 3 de abril del presente año, la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía Nacional registra 2,319 denuncias por hurto y asaltos violentos de unidades vehiculares en la capital. Por día, estima el robo de entre 15 y 18 vehículos estacionados o interceptados en las calles; es decir, casi uno por hora.

Del total de vehículos robados, 1,501 (65%) corresponden a hurtos de unidades estacionadas fuera del predio o en la vía pública; 498 (21%), a asaltos a mano armada; y 320 (1%), a denuncias falsas, explicó a Perú21 el coronel PNP Carlos Alcántara, jefe de la Diprove.

“El 80% de denuncias son por hurto de vehículos estacionados en la vía pública o lugares sin vigilancia, luz eléctrica ni cámaras de vigilancia, donde fácilmente (los ladrones) utilizan un instrumento metálico en forma de T, conocido como peine, que fractura la puerta del vehículo y los pines de seguridad de la llave de contacto; y el 20% restante corresponde a asaltos”, añade.

MARCAS FAVORITAS

Según los datos de la Diprove, las marcas que los delincuentes prefieren para los hurtos de vehículos estacionados son Hyundai (H-1M/bus, Accent, H100 Truck, Tucson y Elantra), Toyota (Probox, Corolla, Yaris y Hilux), Kia (Rio, Sportage, K2700 y Cerato), Nissan (Sentra, AD y Sunny) y Chevrolet (N300, N400 y Sail).

Estos delitos contra el patrimonio están focalizados en 21 distritos: Comas, SJL, VMT, SJM, SMP, Los Olivos, Surco, Ate, Villa El Salvador, Puente Piedra, Carabayllo, Chorrillos, Miraflores, Cercado, Santa Anita, San Borja, Independencia, El Agustino, Rímac y Lince.

En el caso de los asaltos y robos violentos, las unidades más buscadas por los ladrones corresponden a Toyota (Hilux, Yaris, Avanza y Probox), Hyundai (Accent, Elantra y Tucson), Kia (Rio, Sportage y Cerato) y Nissan (Sentra, Ad, Ad Van y Tiida).

El mapa del delito indica que las jurisdicciones donde tienen lugar estos actos delincuenciales son: Comas, San Martín de Porres, Los Olivos, Carabayllo, Chorrillos, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, Ate, San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, Cercado de Lima, Pueblo Libre, Santa Anita, El Agustino, Lurín, Lurigancho-Chosica, Pachacámac, La Victoria y Surco.

BANDAS Y CLONACIÓN

¿Cuál es el destino de estos vehículos robados? Un porcentaje mínimo es usado para cometer otros ilícitos penales, como raqueteo o asalto a viviendas; la mayor cantidad de vehículos son desmantelados y sus autopartes son vendidas en los mercados clandestinos de San Jacinto, en La Victoria, y La 50, en Comas.

Otro grupo de vehículos robados es comercializado en provincias con placas clonadas y documentos de propiedad falsos. “Hace unos días, en el operativo Cacería 2024, hemos recuperado en Junín 10 vehículos y una motocicleta con placas regrabadas y documentos duplicados falsos”, explica el coronel Alcántara.

De enero a abril, la Diprove ha desarticulado 18 bandas dedicadas al desmantelamiento y asalto de vehículos, ha detenido a 89 implicados de nacionalidad venezolana, peruana y colombiana. Además, ha incautado 3,090 autopartes valorizadas en US$1′096,640 y ha recuperado 1,390 vehículos por US$17′980,000.

CARROS ASEGURADOS

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) informó a este diario que, en los últimos 12 meses, sus afiliados han reportado 1,018 hurtos y robos de vehículos y 766 robos de autopartes. “Se percibe un incremento de, aproximadamente, 15% en robo de vehículos, las zonas rojas son Lima, por el volumen del parque automotor, y Trujillo”, explicó Eduardo Chávez, gerente legal de Apeseg.

Refiere, además, que solo el 23% (600,000) de vehículos del total de unidades del parque automotor han sido asegurados por sus propietarios. “Si una persona contrata una póliza a todo riesgo va a tener una cobertura de responsabilidad civil frente a terceros, respecto a lesiones y daños materiales; si es choque, va a poder repararlo; si es pérdida total, por robo o incendio, la compañía lo va a indemnizar, ya sea por el valor comercial o valor convenido”, concluyó.





