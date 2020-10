El incremento de casos de coronavirus (COVID-19) en el distrito de Miraflores ha generado respuestas bastantes polémicas y cuestionables de sus vecinos sobre el motivo de la propagación del virus en las últimas semanas.

El programa Cuarto Poder recogió en un reportaje las opiniones de los residentes de Miraflores y casi todos coinciden en que el aumento de personas infectadas es por la llegada de personas de otros distritos.

Sin embargo, la respuesta de una vecina llamó la atención porque sindicó a los visitantes de los “pueblos jóvenes” como los responsables de contagiar a los miraflorinos. Incluso, reveló que, al ver mendigos en la calle, se va “corriendo” cuando tratan de pedirle dinero.

“¿De dónde contraen el virus los pobladores miraflorinos? De la gente que viene de afuera porque Larcomar y todo (…) es turístico y ahora ya no hay turismo, ¿y quiénes vienen? de los pueblos jóvenes, (es) la verdad, da pena decirlo”, expresó.

Otra vecina indicó que, ante el aumento de casos de contagios en Miraflores, se debería fiscalizar la mendicidad en las calles del distrito. “Es porque dejan tantos mendigos en las calles, tendrían que regular eso, las personas que no viven en Miraflores no pueden estar en grupos, hemos visto a grupos de 15 personas, que no sabemos qué hacen en la calle, pidiendo plata”, señaló la mujer.

Otras entrevistadas afirmaron que el incremento de contagios se debe a los servicios delivery y a las visitas a los malecones durante los domingos.

Dante Cerso, jefe de la Unidad de Inteligencia de EsSalud, detalló a Cuarto Poder que entre la tercera y cuarta semana de setiembre se pasó de 128 casos a 272 casos de COVID-19 en Miraflores, lo que representa un incremento de 113%.

