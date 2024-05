A partir de agosto próximo, internos privados de su libertad, con penas leves, dejarán las cárceles del país porque accederán a grilletes electrónicos, lo cual permitirá el deshacinamiento de penales que, actualmente, acogen a casi 97 mil presos, informó Javier Llaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE).

El lunes, el Ministerio de Justicia publicó el protocolo para la ejecución de la vigilancia electrónica personal, como parte de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1585. “(…) de ahí viene la aprobación del cronograma, es decir, cómo lo vamos a implementar; luego, en junio, julio, haremos el lanzamiento para la convocatoria de la empresa que va a brindar el servicio. Estamos casi seguros que en agosto empezamos a implementar los primeros grilletes para deshacinar los penales”, detalló Llaque.

BENEFICIADOS

Los internos, acotó, que se beneficiarán de los grilletes electrónicos serán los que han cometido delitos leves, no violentos ni de sangre. “Garantizamos a los ciudadanos que, previa evaluación, se trata de gente que no va a volver a delinquir; a ellos se les va a colocar esta vigilancia electrónica o grilletes”, refirió. Por ejemplo, dijo, internos que cometieron “tentativa de hurto, delito de hurto, en el que no se usa violencia, pero se sustrae un bien ajeno”.

TENGA EN CUENTA

El abogado penalista Luis Lamas dijo que el uso de grilletes tendrá utilidad en la medida que el INPE reciba recursos para el mantenimiento de los equipos.

Los delincuentes que roben celulares no se verán beneficiados, ya que las penas por esto aumentaron.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO