Cerca de dos meses después de haber sido internado en el hospital Rebagliati, el sacerdote Luis Núñez del Prado volvió hoy a su hogar tras librar una dura batalla contra el coronavirus y salir airoso.

El padre Núñez del Pradono tuvo palabras de agradecimiento por haber vuelto a la vida. Agradeció a Dios y al equipo de médicos y enfermeras que luchó todo este tiempo para salvarlo.

"Son los mejores médicos del mundo", dijo al momento de abandonar el hospital en compañía de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli.

El joven sacerdote agradeció a los obispos y sobre todo al pueblo peruano que lo ayudó a salir de la crisis con sus oraciones.

“La oración hace milagros, nos hace tener fe y esperanza. Sí se puede, pero tenemos que ser fuertes y valientes. No están solos, Dios está con ustedes”, expresó el religioso que cumple su labor pastoral en Lima Sur.

El padre Núñez del Prado indicó que los médicos que están en la primera línea de trabajo hacen la suya pero que tanto los contagiados como los no contagiados deben colaborar cuidándose para no contagiar y no contagiarse, siguiendo las indicaciones de las autoridades.

El sacerdote de 50 años fue internado el 11 de marzo pasado con una neumonía atípica. El 13 de abril logró dejar la ventilación mecánica pero permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos del Rebagliati, con pronóstico reservado.

Siete días después, el cura, quien ya era un símbolo de esperanza, dejó la UCI y pasó a sala de hospitalización y hoy, por fin, salió del nosocomio.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Crean protector contra el COVID-19 para vehículos