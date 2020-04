A fin de facilitar el traslado de los trabajadores que prestan servicios esenciales por el estado de emergencia nacional, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Línea 1 del Metro de Lima han dispuesto la mejora de los tiempos de llegada y salida de los trenes.

El nuevo horario que entrará en vigencia a partir del viernes 24 de abril, con frecuencias de 3 minutos entre cada viaje en hora punta, de 5:30 a.m. a 9:35 a.m. de lunes a viernes y de 6:00 a.m. a 7:00 a.m. los sábados.

En tanto, los domingos y feriados la frecuencia mínima de cada viaje será de 7.5 minutos, entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m.

Frecuencia de trenes en Línea 1.

El servicio precisó que todas las personas que viajen en el sistema, deberán usar mascarilla de forma obligatoria, asimismo, se deberá mantener la distancia social de un metro en los trenes e ingresos a las estaciones para evitar contagios de COVID-19.

Los pasajeros también tendrán que portar sus documentos de identidad y autorizaciones para transitar, por si la Policía Nacional los solicita. Para más información sobre los horarios del servicio se puede visitar la web www.lineauno.pe o descargar el aplicativo móvil Línea 1.

