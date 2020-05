El pasado 30 de abril, una mujer dio a luz a su bebé en la Clínica Good Hope (Miraflores). Tras 40 semanas y media, la madre pudo conocer por fin a su pequeña; sin embargo, el emotivo momento fue rápidamente opacado por una noticia: la recién nacida dio positivo al COVID-19.

La madre denunciante, que dio negativo a la prueba de coronavirus, no se explica cómo su bebé fue contagiada.

“Pensé que era más seguro que atenderme en EsSalud. Ayer me llaman de la clínica y me dicen que el resultado de la bebé era positivo. Tengo indignación y frustración. No me explico, la verdad. Mi bebé tiene días de nacida. No tiene síntomas, pero tiene una respiración un poco rápida”, señala a ATV Noticias.

El nosocomio, por su parte, ha manifestado que sus protocolos son seguros y que este caso podría tratarse de un falso negativo.

Pese a que las pruebas moleculares son las más eficaces, las mismas tienen mínimo de margen de error: entre el 0.02% y 0.05%.

Igualmente, la clínica no descarta que el contagio de manera externa y por ello inició una investigación.

