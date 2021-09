El decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, se pronunció este lunes sobre el retorno a las clases escolares semipresenciales en Lima Metropolitana, como parte de un plan piloto que incluye a 16 centros educativos, a partir del 15 de setiembre. Consultado si era conveniente volver a esta modalidad en este momento, Palacios brindó algunas recomendaciones.

“Entendemos que es un plan piloto y serán importantes los resultados de ese plan piloto. Por otro lado, a la larga, tenemos que acostumbrarnos a convivir con este virus, ojalá que al final se convierta en una enfermedad endémica de poco impacto, con el paso de los meses, o en una enfermedad epidémica estacional que solo nos va a hacer daño en época de invierno como la influenza”, señaló el médico.

Desde ese punto de vista, continuó, es importante que todas las medidas que se pongan en marcha, como es el caso de la semipresencialidad, deben ir acompañadas de mensajes estrictos sobre “el cumplimiento del distanciamiento social, de la protección respiratoria y de controlar las aglomeraciones en los lugares donde se va a aplicar el plan piloto”.

Vacunación casa por casa

En otro momento Palacios señaló que ha llegado el momento de implementar una nueva estrategia de vacunación contra el COVID-19 para cerrar las brechas existentes.

Según dijo, la inmunización ahora debe ser “barrio por barrio, con rastrillaje, buscar casa por casa a quienes no se quieren vacunar”.

Como cabeza del gremio médico, Palacios insistió que esta estrategia ya es necesaria en este momento. “Ese es el cambio que estamos pidiendo”, aseveró.

Flexibilidad pero con información

Palacios también se pronunció sobre las nuevas medidas dispuestas por el gobierno como el nuevo horario de toque de queda en Lima y Callao (de 1 a.m. a 4 a.m.) y que no se necesite realizar la prueba molecular para entrar o salir del país cuando el pasajero ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

En su opinión, el relajamiento de las restricciones siempre representan “un riesgo sanitario y más aún en pandemia”; sin embargo, dijo que se entiende que estas son el reflejo del momento epidemiológico que estamos viviendo, con la disminución de los indicadores de contagios y hospitalizaciones.

“Todos los indicadores están en caída, en descenso, es el momento oportuno para reforzar el sistema de salud”, comentó.

Palacios enfatizó que si bien las medidas dispuestas son necesarias en este momento, el riesgo es el mensaje que se manda, pues puede inducir a la población a retornar a una vida de normalidad cuando todavía están muriendo personas a consecuencia del coronavirus.

“Esto debe ir de la mano con una campaña de comunicación, están muriendo 75 fallecidos por semana, 800 al mes, esta viva todavía la pandemia, por lo tanto las medidas de protección respiratoria deben continuar”, subrayó.

