El cuerpo policial intentó retener con bombas lacrimógenas a un grupo de colectiveros informales que intentaron ingresar a Plaza de Armas a través del Jirón de la Unión. Tenían como finalidad llegar a Palacio de Gobierno con la finalidad de exhortarle su molestia al presidente Martín Vizcarra y pedirle la legalización de sus servicios.

Frente a esta situación, la policía se vio en la necesidad de dispersar a los manifestantes con bombas lacrimógenas. Un grupo de ellos intentaron resguardarse dentro de una farmacia ubicada en la citada arteria del Centro Histórico de Lima, pero fueron desalojados con éxito.

El grupo que se encontraba en la Plaza San Martín, logró también ser desbaratado por la policía montada en colaboración con el Grupo Terna. Durante el operativo, realizado luego que se les retirara el permiso para continuar con su manifestación, se detuvieron a cuatro personas en el centro de Lima. Y en otros puntos de la ciudad, en total suman 40 sujetos acusados de realizar actos vandálicos.

Policía dispersa con bombas lacrimógenas a ‘colectiveros’ en Jirón de la Unión y helicópteros resguardan el Centro de Lima. (Mario Zapata - GEC)

DESVÍOS Y RESTRICCIONES

Se ha detenido el tránsito vehícular en los alrededores de la Plaza San Martín,lo que ha generado congestión en las avenidas Colmena y Nicolás de Piérola. De momento, la ruta de desvió para ingresar al Centro Histórico de Lima es a través de Jirón Lampa.

Mientras tanto, en el cono norte, por motivos de seguridad, el Metropolitano suspendió temporalmente el servicio de sus rutas alimentadoras: Puente Piedra,Trapiche y La Ensenada.

LES NIEGAN LEGALIZACIÓN

María Jara, presidenta del Consejo Directivo de la Autoridad de TRansporte Urbano (ATU) para Lima y Callao señaló que estos recientes actos de vandalismo por parte de los colectiveros cierran cualquier posibilidad de diálogo.

“Estos señores no han pedido diálogo, directamente están conminando a sus colegas colectiveros a realizar actos de violencia. Y mientras hayan actos de violencia, no es posible ningún diálogo. El Estado y la sociedad no pueden rendirse frente a una amenaza de esta naturaleza”, dijo en conversación con Exitosa.

Se detuvieron a 5 personas en el Centro de Lima (GEC)