Haitiano se encuentra varado en nuestro país y pide ayuda para ir a Alemania

El ciudadano haitiano Lucephen Saitil, de 31 años, ya lleva ocho meses varado en el Perú. Su destino era Alemania , pero, por un error, le cambiaron el trayecto de su vuelo y se quedó en nuestro país.



Lucephen contó que tiene grandes dificultades por el idioma y que ya no tiene los medios económicos para poder mantenerse. "Me he sentido mal porque quiero una vida nueva y la esperaba tener en Alemania porque mi país no está bien (económicamente)", señaló a RPP.

Sin embargo, en nuestro país encontró a un alma caritativa: Yoany Aguilar, quien le viene ayudando para que pueda retornar a Alemania. Ella señaló que el ciudadano haitiano tiene familiares en Francia y en España, así que pidió a la población ofrecerle un trabajo.

"Ahora necesita un hospedaje, un trabajo para desenvolverse y comida hasta que un abogado lo ayude a soluciones el problema", manifestó Aguilar.