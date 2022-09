Un padre de familia agarró a golpes a un sujeto acusado de vender droga a su hija que es menor de edad, en Chosica. El denunciado fue detenido junto a otro hombre por microcomercialización de estupefacientes a escolares.

En imágenes difundidas por el noticiero América Noticias se aprecia el preciso momento en que el progenitor de la escolar le propinó puñetes y bofetadas a Randú Javier Bazalar Hinostroza (25) que se encontraba enmarrocado y custodiado por agentes de la Policía Nacional.

“Me encuentro muy dolido por lo sucedido con mi menor hija. Me siento, en verdad, una parte fortalecido porque han encontrado al delincuente vendedor de drogas que lo capturaron el día de ayer”, declaró el padre de familia, quien prefirió el anonimato.

Chosica: Padre de familia golpeó a sujeto que vendió droga a su hija

“Que este caso no quede impune. Que este desgraciado, vendedor de drogas, lo encarcelen por tiempo indefinido porque está destruyendo vidas”. Me siento destrozado, pero tengo que sacar fuerza porque yo no quiero que mi niña se destruya, remarcó el familiar, con lágrimas en los ojos y quien contó que internó a su hija en un centro de rehabilitación.

Randú Bazalar Hinostroza fue detenido junto a Pedro Pablo Peralta Bardales (30), en la segunda cuadra de la calle Buenos Aires. Durante la intervención se les halló cinco bolsitas de marihuana.

Luego durante la requisa en una vivienda de unos de los detenidos se encontró aproximadamente medio kilo de marihuana y 150 paquetes de marihuana.

