La Fiscalía Penal de Huaral abrió investigación preliminar contra los representantes de la empresa china Cosco Shipping que resulten responsables por el hundimiento de un tramo del kilómetro 80 de la carretera Panamericana Norte y daños a viviendas, ocurridos la mañana del martes 16 de mayo, debido a la construcción de un túnel que forma parte del Megapuerto de Chancay. Con este fin, se tomarán las declaraciones de los agraviados –Adrián Villanueva Jiménez, María Villanueva Jiménez y Edward Toyco Rojas, entre otros–, de los representantes legales de la mencionada compañía y de testigos.

Asimismo, se ha requerido a la constructora que informe sobre las obras que viene realizando en la mencionada vía, “bajo apercibimiento de ser denunciada por desobediencia a la autoridad”. El Ministerio Público tratará de determinar si en este caso se ha incurrido en los delitos de daños, peligro por medio de incendio o explosión y estragos especiales.

Sobre el tema, la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, sostuvo que no es la primera vez que este tipo de hechos se producen. Indicó que con anterioridad se han visto hundimientos, pero que estos no eran de gran magnitud y que por eso no salían a la luz pública.

Refirió que ya se habían presentado rajaduras en algunas viviendas como consecuencia de los trabajos. “Hay un reclamo permanente de los pobladores de la zona”, recalcó. Mencionó, asimismo, que Cosco Shipping cuenta con todas las autorizaciones distritales, provinciales, regional y del gobierno central desde años atrás.

En tanto, trabajadores de la empresa que acudieron al lugar a tomar fotos de los inmuebles afectados fueron retenidos por los vecinos durante 40 minutos, lo que provocó enfrentamientos con la Policía.

DATOS

Voceros de Cosco Shipping informaron que las obras en la zona permanecerán suspendidas hasta que se culmine con las investigaciones.

El Gobierno Regional de Lima dijo que se instalará una mesa de trabajo para analizar el tema.