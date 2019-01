Madre del presunto ladrón abatido por policía anunció que demandará al agente

La madre del presunto delincuente abatido en la madrugada de este jueves por un suboficial de la Policía Nacional que hacía el servicio de taxi en Cercado de Lima, anunció que denunciará al agente.

“Sea lo que sea, no tienen ningún derecho a matarlo, lo hubiese traído a la comisaría, por qué la maldad, por qué están matando”, dijo Carmen Méndez Lozada, en breves declaraciones a los periodistas, desde la sede de la Depincri.

“Recién me estoy enterando de todo. Le voy a poner la denuncia, porque no tiene ningún derecho a quitarle la vida a nadie, todos somos seres humanos. Quién me devuelve a mi hijo, él tenía 19 años”, agregó.

Cabe recordar que el suboficial Joel Falcón Malpartida fue atacado esta madrugada por asaltantes que intentaron robar el vehículo que utilizaba para realizar el servicio de taxi por aplicación.

El agente del orden, en defensa propia, disparó contra uno de ellos, quien falleció en el hospital Dos de Mayo. La identidad de la persona abatida aún no ha sido confirmada.

El Ministerio del Interior informó luego que Falcón Malpartida quedará como citado y en calidad de agraviado, tras usar su arma en defensa propia durante el intento de robo en banda que sufrió. En los próximos días rendirá su manifestación.