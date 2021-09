Todavía no encuentran justicia. Los familiares de los 29 jóvenes que murieron en el incendio de la discoteca Utopía están indignados tras la decisión judicial que podría anular la sentencia y volver a foja cero un proceso de más de 15 años.

El Segundo Juzgado Mixto de La Florida, en la provincia de San Miguel, Cajamarca, admitió un nuevo hábeas corpus presentado por la defensa de Alan Azizollahoff y Edgar Paz Ravines, condenados por el siniestro ocurrido en el 2002.

"Si es aceptado (el hábeas corpus), el caso vuelve a cero. Quince años de lucha. Ya no hay condena, no hay proceso, no hay extradición y 29 homicidios quedan en nada. Es decir, impunidad absoluta", declaró a Canal N César Nakasaki, abogado de las víctimas y los deudos.

César Nakazaki también utilizó su cuenta de Twitter para denunciar irregularidades y culpó directamente de lo ocurrido al juez Sergio Ríos Abanto, a quien cuestionó por la decisión.

"Solo el cáncer de la corrupción explica que se tramite en el lejano y de difícil acceso distrito de La Florida (en Cajamarca) anular el Caso Utopía", escribió la defensa.

Alan Azizollahoff y Edgar Paz se encuentran actualmente en calidad de prófugos y con el hábeas corpus intentan evitar sus extradiciones.