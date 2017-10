Caso Camino Forsyth: "Casi me mata", las palabras de Micaela [VIDEO]

Un nuevo caso de agresión a la mujer se viralizó este lunes en redes sociales. En el video se observa como Martín Camino Forsyth arrastró a Micaela por toda la calle hasta subirla a su departamento.

En diálogo con La República, Micaela De Osma contó que su conviviente llegó a su casa en Miraflores bajo los efectos de alguna sustancia y arremetió contra ella, amenazándola de muerte con un cuchillo.

"Él me empujó a la cama y me retuvo ahí. Fue hasta la cocina, sacó un cuchillo y me lo puso en el cuello. Me pidió la clave de mi celular", aseguró la joven en diálogo con La República.

Invadida por el temor, ella accedió y le dio su celular, entinces aprovechó un descuido para huir, sin embargo Martín la alcanzó y la arrastró hasta la vivienda, tal y como se ve en las grabaciones.

"Él es agresivo, grita siempre. Pero de que me pegue y me amenace con un cuchillo, es la primera vez. Casi me mata", agregó. El sujeto ya se encuentra en la comisaría de Miraflores.