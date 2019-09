Unas escolares protagonizaron una violenta pelea callejera en los exteriores de su colegio estatal en Carabayllo. El suceso fue registrado en video por las jóvenes presentes, quienes incitaban a que la riña continuara.

Como se muestra en la grabación, presentada por América Noticias, las dos escolares se lanzan puñetes, patadas y se jalan el cabello. Ellas están rodeadas por varias jóvenes, quienes en lugar de separarlas, lanzan arengas para que la pelea continúe.

Los padres de familia denunciaron que días después del suceso, una de las alumnas que participó en la gresca regresó al centro educativo acompañada de seis sujetos armados para amenazar a sus compañeras.

“Han venido seis hombres armados con revolver, amenazando y correteando a todos los alumnos del colegio. Ni siquiera hay un patrullero en la esquina para ayudar a los alumnos”, contó una madre de familia.

La progenitora de una de las menores que participaron en la pelea contó que su compañera de colegio y otras estudiantes esperaron a su hija en las afueras de la escuela.

“Mi hija llegó corriendo a casa con la cara rasguñada. Me dijo: ‘mamá, me he peleado porque salí y ella estuvo con gente de otro colegio esperando para agredirme. Me da una cachetada y no me dejé, le he pegado’”, manifestó la madre de familia.

Los padres piden la intervención de las autoridades educativas para evitar estas situaciones y que se disponga seguridad en los alrededores del colegio.