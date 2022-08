Tras una intensa persecución desde Barranco hasta el distrito de La Perla, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos sujetos que asaltaron a una madre y su hija en una lavandería.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa como Saúl Jiménez Chacón amenaza a dos mujeres que estaban dentro de una lavandería en Barranco. Las víctimas al verse en peligro no oponen resistencia y entregan sus celulares.

Ya con el botín, el bandido aborda la motocicleta conducida por su cómplice Jesús De la Cruz Gonzales para darse a la fuga.

Tras persecución caen sujetos que asaltaron lavandería

“Yo pensaba que se había ido al baño porque me dijo que quería miccionar, no sabía que quería robar. Cuando él sale me dice que avance”, contó De la Cruz tras ser detenido.

Gracias a una rápida acción de los serenos de Barranco, quienes no perdieron de vista a los hampones y los siguieron con sus motos y cámaras, lograron capturarlos en el cruce de la calle Lima con la Av. Costanera, en La Perla (Callao).

Según el matinal, los malhechores fugaron por la Av. Bolognesi a la Av. Panamá, luego entraron a la vía Expresa hasta llegar a la Costa Verde. “Una vez llegando a la playa el grupo de motorizados y unidades móviles comenzó la persecución hasta acá, el distrito de La Perla”, detalló un funcionario de Barranco.

Por su parte, el general PNP Jorge Castillo, jefe de la región policial Callao, dijo que la captura de los dos delincuentes se logró gracias a una articulación entre serenos de Barranco y personal de la comisaría de La Perla.

Tras ser detenido, Saúl Jiménez Chacón trató de justificar el atraco. “Yo soy surquillano. Hemos estado mareados, un poquito ebrios. No sé que se nos ha dado”.

