El primer día de suspensión del servicio de las cuatro rutas del Corredor Morado trajo una serie de perjuicios para las 100 mil personas que buscaban trasladarse en cústeres, combis y taxis colectivos desde San Juan de Lurigancho (SJL) hasta Magdalena del Mar.

Los usuarios sufrieron no solo por la falta de orientación, sino también por la tarifa de los pasajes, por los vehículos repletos e informales y la excesiva demora para abordar una unidad.

“He venido confiado y me doy con la sorpresa de que no hay, no aparece, ningún carro. No sé ni cuál carro voy a tomar”, expresó un padre de familia en el paradero Los Jardines.

Desde este punto, el Consorcio Roma cobró a los usuarios S/3.00 hasta la avenida Abancay y las combis, S/3.50, frente a la tarifa de S/2.20 (general) y S/1.10 (estudiante) del Corredor Morado. Otros pagaron S/6.00 a los colectiveros por el mismo tramo.

Colectivos ilegales cobran S/ 6.00. (Foto: GEC).

LARGO CAMINO

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao asignó 125 orientadores, insuficientes para controlar la gran cantidad de personas que buscaban subir a los buses, muchos de ellos ilegales.

Omar Revolledo, de la ATU, dijo esperar que la paralización de operaciones del Corredor Morado dure tres días. Sin embargo, el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez-Reyes, declaró que “no hay marco jurídico para pagar compensaciones al Corredor Morado” y que la solución es presentar un proyecto de ley al Congreso para autorizar recursos que permitan cancelar la deuda de S/300 millones.

Al cierre de esta edición, Pérez-Reyes y el representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, iban a reunirse para definir si se levanta el paro o se liquida la empresa, lo cual daría inicio a una millonaria demanda contra el Estado peruano en un tribunal arbitral.

Por último, Luis Morán, del Corredor Azul, manifestó que los asociados están evaluando suspender sus servicios “estos días, estas semanas” por el incumplimiento del contrato de concesión.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO