Una niña de 12 años se encuentra grave luego de que cayera del cuarto piso del colegio Saco Oliveros de Salamanca. Su padre, Jaime Carbajal, denunció que la menor era víctima de bullying por parte de sus compañeros y sospecha que la empujaron . Ahora pide una cama UCI para poder salvar la vida de su pequeña hija.

Ante las cámaras de ATV, dijo entre lágrimas que la niña era criticada por otros alumnos y los profesores no hicieron nada para ayudarla. Además, dijo que el director del centro educativo no le ha dado la cara hasta el momento y se encontraría escondido luego del accidente.

Exigió a las autoridades una investigación minuciosa. Enfatizó que debe esclarecerse el hecho porque no entiende cómo su hija llegó hasta el cuarto piso del colegio. Agregó que la institución le comunicó que no hay cámaras en las instalaciones.

“Nadie vio cuando mi hija se cayó. Esa es la negligencia del colegio, había personal de seguridad, auxiliares en los pasillos, cómo es que permiten que una niña llegue hasta el cuarto piso en pleno horario de clase. Ella ha sido víctima de bullying, a raíz de este accidente se estaban burlando de ella, la profesora tenía conocimiento y no se comunica a los padres”, manifestó indignado.

Carbajal pidió ayuda para su hija y señaló que en el hospital que se encuentra no la atienden como debería, pese a las fracturas que posee. “Mi hija no recibe atención, desde ayer está perdiendo sangre, no encuentra cama UCI, su pelvis está destrozada, su corazón está débil”, acotó.

Para cualquier tipo de ayuda comunicarse al 941 103 198.

