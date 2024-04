Luego de que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunciara la implementación de un plan piloto de ingreso diferenciado para mujeres a los buses del Metropolitano, tras conocerse la existencia de grupos en Facebook donde se incita el acoso a las usuarias de este servicio, las ciudadanas consultadas se mostraron a favor de esta medida.

Cabe mencionar que, la vocera de la ATU, Giovanna Yupanqui, indicó que medida no buscan generar división entre hombres y mujeres, sino evitar posibles casos de acoso en las estaciones del Metropolitano.

“Lamentablemente, las estadísticas nos muestran que el rostro de la víctima en este tipo de casos es el rostro de la mujer, pero también estamos desde la ATU muy atentos a que las estudiantes, sobre todo menores de edad, están en esta situación de riesgo constante que no solo ocurre en el ámbito del transporte, sino también en toda la sociedad”, mencionó a RPP.

Al respecto, diversas usuarias del Metropolitano se mostraron a favor de esta medida, que sería implementada en las estaciones Ricardo Palma y Domingo Orué en los próximos días.

“Creo que estaría bien. En mi experiencia sí he sentido acoso, o sea de que se rosan o son demasiado pegados. Esa vez que me pasó yo tenía 13 años y le dije que, si se podía mover, pero el señor seguía ahí. Me dio miedo voltearme, por lo que sí estaría bueno para todos”, señaló una joven.

“Sí, me parece una buena idea, porque sí se ve varios casos en que mujeres se sienten intimidadas ante los hombres más que nada y hombres que aprovechan estar cerca de las mujeres para poder hacer esos actos”, comentó otra joven.

Por otro lado, una usuaria expresó sus dudas sobre la medida debido a la gran aglomeración de personas que registran las estaciones del Metropolitano. “Me parece casi imposible que se haga eso, porque es tanta la afluencia de gente en la hora punta, que me parece que no sé si lo podían resolver realmente”, dijo.

Finalmente, la vocera mencionó que existe una brigada antiacoso conformada por 30 orientadoras capacitadas para identificar, intervenir y atender casos de acoso sexual que ocurran en el Metropolitano, la línea 1 del Metro y los corredores.





Estadística para actuar

De enero a febrero de este año, los Centro Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional atendieron 71 casos de acosos sexuales en espacios públicos, donde el 98,6 % de víctimas fueron mujeres y el 1,4% hombres. Del total de víctimas 41 correspondió a niñas, niños y adolescentes, 28 personas adultas y 1 persona adulta mayor.





¿Qué es el plan piloto de ingreso diferenciado?

El plan piloto considerará ingresos diferenciados en las zonas de embarques de las usuarias y usuarios para abordar los buses. “Se nos ha pedido implementar un piloto de atención a las mujeres para que puedan tener un ingreso preferencial a los buses, evitando las aglomeraciones”, manifestó Yupanqui.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO