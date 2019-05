Alertan de secuestros al paso en falsos taxis

“Subí al taxi. El conductor avanzó apenas unos minutos y detuvo la marcha del carro. En ese momento subieron dos sujetos por cada lado, uno con una pistola y otro con un desarmador. Me tuvieron cerca de una hora dando vueltas. Me apuntaban con el arma en la cabeza y la rastrillaban a cada momento. Pensé que me iban a matar”. Este es el testimonio de una profesora universitaria, una de las –al menos– 12 víctimas de una banda de secuestradores al paso que operaba con la modalidad del falso taxi.

Si bien la Policía ha capturado a tres integrantes de la organización criminal, hay otros tres que se encuentran en las calles al acecho de más víctimas.

El comandante Jaime Palacios, jefe de la Depincri de La Victoria, informó que esta banda operaba desde comienzos del año y captaba a sus pasajeros, hombres y mujeres, en la avenida Paseo de la República.

“Tenemos 12 denuncias. En todos los casos los agraviados subieron al taxi en las inmediaciones del edificio del banco Interbank. La modalidad era la misma: secuestraban al paso a sus víctimas y les vaciaban las tarjetas bancarias”, indicó.

Explicó que los hampones utilizaban dos autos, “en uno mantenían secuestrada a la víctima y en otro iban los que retiraban el dinero o hacían transferencias a otras cuentas”. Estos alquilaban autos para cometer sus fechorías.

RESCATAN A PASAJERA

​

La Policía atrapó a los tres maleantes la noche del viernes en el cruce de las avenidas Santa Catalina y San Eugenio, en La Victoria, cuando tenían privada de su libertad a una ciudadana venezolana dentro de un vehículo negro, de placa AUK-618.

La mujer estaba en el asiento posterior y en medio de dos de los asaltantes. Ella fue rescatada por los agentes de la Depincri de La Victoria. Con total nerviosismo contó que subió al taxi en la avenida Paseo de la República y que había indicado al conductor ir hacia Chorrillos.

El falso taxista fue identificado como Manuel Alejandro Reyes Huaycochea (24), a quien se le incautó una pistola debajo de su asiento. Sus cómplices son Alexis Chacón Romaní (22), quien también tenía un revólver, y Luily Ruiz Espinoza (29). A este último hampón, la Policía le encontró un desarmador.

El comandante Palacios recomendó a los ciudadanos que antes de abordar un taxi, memoricen el número de la placa o, si es posible, le tomen una fotografía, a fin de que comuniquen a sus familiares en qué vehículo viajarán.

Otra de las sugerencias que dio el oficial es que se evite llevar las tarjetas bancarias en la cartera o la billetera. “Es preferible que hagan cualquier tipo de transacciones financieras cerca de sus viviendas”, refirió el oficial.

DATOS

​

-Los cruces de principales avenidas como Javier Prado, Angamos, Benavides y Ricardo Palma con Paseo de la República han sido prácticamente tomados por los taxis y colectivos informales.



-Esto es aprovechado por los delincuentes que operan como falsos taxistas que llegan hasta estos puntos para captar a sus víctimas. La Policía advirtió que realizará acciones de inteligencia en dichos puntos.

“Varias víctimas ya han reconocido al taxista y a sus cómplices. Debe haber más agraviados”. refiere el Cmte. PNP Jaime Palacios, Jefe de la Depincri de La Victoria-San Luis.