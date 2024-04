Una sombra de incertidumbre se cierne sobre el Callao tras la misteriosa desaparición de dos adolescentes de 16 años. El primer caso se registró el 2 de abril y el segundo el 16 de abril. Los casos están bajo investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

La menor fue identificada como Andrea Estefany Castillo Gamarra, de 16 años, quien habría desaparecido el 2 de abril en extrañas circunstancias. Según relata la madre de la menor, Gina Gamarra (el día de la desaparición) le dijo a su hermano menor que regresara solo a casa, argumentando que tenía que realizar algunas compras en el mercado para su abuela. Sin embargo, desde entonces no se ha sabido nada de su paradero.

La madre de la adolescente sostiene que su hija habría sido persuadida por una ciudadana colombiana de nombre Daniela Hernández, de 26 años, quien según Gamarra, enfrenta problemas de adicción y estaría involucrada en la microcomercialización de drogas en la cuadra 35 de la avenida Bocanegra, en el Callao.

Ante esta situación desesperante, la señora Gamarra ha recurrido a los medios de comunicación, en particular a TV Perú, para mantener la atención sobre el caso y asegurarse de que la investigación no se detenga. Hace un llamado a la colaboración de la comunidad para compartir cualquier información que pueda ayudar a encontrar a su hija.

Algunas características del menor son: Es de tez blanca, ojos castaños y de contextura delgada. Asimismo, cuenta con un tatuaje de araña en el brazo derecho y el brazo izquierdo; y en el abdomen tiene tatuajes de letras.

Denuncia de desaparición de Andrea Estefani Castillo Gamarra.





Adolescente desaparece en el Callao el 16 de abril

La mañana del 16 de abril del 2024, un adolescente identificado como Marcelo Uriel Cabrejos Carrasco, de apenas 16 años de edad, desapareció en circunstancias desconcertantes luego de salir del colegio “Centro Educativo Euroamérica”, situado en la avenida Haya de la Torre, en el distrito de La Perla, Callao.

Según relata el tutor del menor, aproximadamente a las 10:30 am, el joven se dirigía a su hogar tras finalizar sus actividades escolares. Sin embargo, alrededor de las 11:00 am, la madre del adolescente, Bernardethe Lourdes Carrasco Tavera (38), recibió una preocupante llamada de un vecino. Este le informó que su hijo había sido visto con otras dos personas intentando forzar la puerta de su domicilio. Ante el fracaso en su intento, el trío se retiró del lugar, y desde entonces no se ha sabido nada del paradero del menor.

El adolescente desaparecido se encontraba vestido con el uniforme característico de su colegio: un buzo de color celeste con rayas blancas y rojas. Entre sus rasgos físicos, se destaca su tez blanca, ojos negros, cabello ondulado y una contextura regular, alcanzando una estatura de 1.70 metros. Se destaca que el joven porta un tatuaje en su brazo izquierdo con el nombre de su hermano, “Bastian Abdel”, seguido de una fecha de nacimiento. Además, tiene un tatuaje de un dragón en su muslo derecho.

Ante esta situación angustiante, tanto la Policía como la madre del adolescente han realizado incansables búsquedas en hospitales y morgues, sin obtener ningún registro del menor o de sus características. La incertidumbre y la preocupación crecen entre familiares y allegados, quienes ruegan por alguna pista que conduzca al paradero seguro del joven M.U.C.C.

Denuncia de desaparición de adolescente de 16 años en el Callao.





