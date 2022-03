“Ella recibió amenaza de muerte de Zamir Villaverde, le dijo directamente que la iba a matar”. Esta fue una revelación hecha por César Nakazaki, abogado de la empresaria Karelim López, la mujer que ha puesto en aprietos al mandatario Pedro Castillo y a su entorno al acogerse a la colaboración eficaz.

Marco Antonio Zamir Villaverde García es un empresario, pero también un expresidiario. Fue condenado a 10 años de cárcel en 2009 por robo agravado. En 2007, fue capturado por la Policía por perpetrar un robo a la pizzería Donatello, en Miraflores. Según Latina, su detención se produjo luego de una espectacular persecución que se inició en la avenida del Ejército y terminó en la avenida La Paz, en San Miguel. Un hombre de serenazgo resultó con herida de bala producto del operativo.

Además, es gerente general de la empresa Mazavig. Fray Vásquez, sobrino del mandatario, manejaba un vehículo de esa compañía cuando se dirigía a la casa de la calle Sarratea, en Breña.

Y aunque esta ya es información pública, no era conocido que Zamir Villaverde tiene 34 denuncias ante la Policía en los últimos diez años, de acuerdo a la información a la que accedió Perú21. Con lo sucedido en Donatello son 35. Algunas, incluso, fueron presentadas este año y lo implican en el delito de usurpación de terrenos. Pero hay más.

El 2 de febrero de 2018, la ciudadana Petty Molina Torres denunció ante la comisaría de Cerro Azul, en Cañete, que Villaverde secuestró a su ahijada Susana Arimuya en su propia casa y que los hombres de seguridad del denunciado no le permitían ingresar para proveerla de alimentos.

“El denunciado (Zamir Villaverde) me viene amenazando vía comunicación telefónica, (dice) que va a atentar contra mi vida y la de mi familia”, señala el atestado policial.

En ese mismo hecho fue víctima de robo el ciudadano César Villacorta, quien denunció que, al intentar defender a Molina, Villaverde y sus hombres le propinaron una paliza.

“Me agredieron apuntándome con una pistola en la cabeza y uno de ellos me levantó en peso y me tumbó al piso (...) me han robado mi billetera, mi DNI, mi licencia de arma, mi tarjeta de crédito”, relató.

Las denuncias de este año son similares a las registradas en 2021: la posesión irregular de terrenos. Varios vecinos de la playa Los Lobos, en Cerro Azul, demandaron a Villaverde por intervenir en sus casas y derribar sus paredes.

El empresario reclama como suyo un extenso lote en el que hoy hay construidas viviendas. Según la denuncia, en las inmediaciones hay carteles en los que se señala que la propiedad “es de Villaverde Company”, otra de las empresas en las que Zamir Villaverde es gerente general.

Tenga en cuenta

-La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para hoy a Zamir Villaverde, quien fue señalado por Karelim López de ser parte de “una mafia” dirigida desde Palacio.

-Este diario buscó contactarse con Villaverde, pero no contestó las llamadas telefónicas. En declaraciones a Panamericana, negó amenazas contra López y la relación con el sobrino de Castillo.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el excontralor de la República, Fuad Khoury, sobre las 10 obras adjudicadas a dos empresas chinas y una peruana, en las que también estarían involucrados 5 congresistas.