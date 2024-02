El suspendido fiscal Rafael Vela volvió al país y sale al frente de las acusaciones realizadas por el que hasta hace poco fue su amigo Jaime Villanueva.

¿Se fue a Miami después de conocer las declaraciones de Villanueva?

Es parte de la campaña de infamia que existe en Willax Televisión y que siempre es rebotado por el diario Expreso. Yo viajé a los EE.UU. antes de que las declaraciones de Jaime Villanueva fueran públicas. Este viaje lo tenía planificado hace un año.

¿Le molestó la fotografía en el aeropuerto?

Estoy indignado porque se ha revelado la fotografía sin ningún tipo de mosaico de mis dos menores hijos. El funcionario público soy yo. Siempre he estado presente. Siempre he dado explicaciones. El señor (Carlos) Paredes no ha tenido la decencia de llamarme para explicarle las circunstancias de ese viaje y para que proteja la intimidad de mis hijos de 11 y 12 años.

¿Usted cree que después de lo que se ha conocido pueda regresar al Ministerio Público?

Estoy en la expectativa de que la justicia constitucional de mi país reivindique lo que ha sido la violación sistemática de Fernández Jerí de mis derechos fundamentales como trabajador del Ministerio Público. Yo no he cometido ninguna inconducta funcional y no se me ha permitido defenderme.

¿Quiere volver a la Fiscalía o el sector privado ahora es una opción para usted?

Yo he tenido múltiples oportunidades de ser buscado para posiciones corporativas privadas tanto en el Perú como en el extranjero. Porque en el extranjero el trabajo del equipo Lava Jato es admirado. Sin embargo, mi compromiso es con el servicio público. Tengo 22 años de servicio público, 11 como juez anticorrupción y luego migré a la Fiscalía.

¿Se ve en los próximos años en la Fiscalía?

Me parece injusto lo que está sucediendo. La mafia busca que la familia sea doblegada para que uno replantee sus decisiones. Yo podría desempeñarme en la actividad privada, pero mi propósito ha sido insistir en la carrera fiscal para llegar a los máximos estamentos posibles.

Eso es completamente falso porque yo no dirijo la investigación. La responsabilidad objetiva, funcional y autónoma en ese caso era de José Domingo Pérez Gómez. De hecho el proceso de investigación a Alan García —que trágicamente se quitó la vida— se da en el sistema público de audiencias con todos los niveles de control y garantía. El periodismo de investigación es una actividad que se regula con sus propios códigos y fuentes. El señor Gorriti en un momento ha dicho que tenía fuentes en Brasil.

¿Nunca le entregó a Gorriti información de Alan García?

Eso es absolutamente falso. Es un oportunismo propio de Villanueva de lo que también es el manejo de la información porque él era parte del Ministerio Público. Cuando García llega el Perú, va a una diligencia y se le notifica que se le había pedido un impedimento de salida del país, García se allana a ese impedimento, luego se asila en la embajada de Uruguay. La operación continúa buscando información aportada por los colaboradores eficaces y se tomaron decisiones amparadas por el Poder Judicial.

¿Se siente responsable de la muerte de García?

En lo absoluto. Lamento que eso haya sucedido porque la averiguación de la verdad también se ve perjudicada. García tenía la presunción de inocencia y el derecho a defenderse como cualquier ciudadano y eso estaba garantizado.

¿Desde qué año Jaime Villanueva es su amigo?

Villanueva era un funcionario del Ministerio Público al que yo conozco en esas circunstancias. Formaba parte de una alta dirección, primero con Pablo Sánchez, también con Patricia Benavides. Todo lo que Villanueva tenga que decir lo tiene que corroborar.

Él respalda sus dichos en una amistad con usted.

Almorzábamos, a veces tomábamos café. Patricia Benavides nos instruyó a todos los coordinadores nacionales que Jaime Villanueva era su principal asesor de confianza y que cada vez que ella no se encontrara presente cualquier cosa que tendríamos que discutir se la hagamos saber a Villanueva. Entonces había una relación cotidiana de trabajo. Lo que sucede acá es un doble discurso. Por un lado, Villanueva era cercano y decía ser amigo, pero, por otro lado, conspiraba contra uno.

Villanueva dice que usted le debe el puesto, porque él habla con Pablo Sánchez para que lo nombren fiscal superior de Lavado de Activos.

Eso es falso.

¿Gustavo Gorriti fue el de la idea de crear el equipo Lava Jato?

Yo no puedo dar testimonio de lo que dice Villanueva y su relación con Gorriti. No puedo decir si eso es mentira o verdad. Es cierto que José Domingo Pérez había presentado su renuncia, pero esto a partir de una comunicación que nos hace el fiscal Pablo Sánchez en donde nos dice que Pedro Chávarry no iba a contar con ninguno de nosotros. A mí me llama Patricia Benavides, quien era adjunta de Pedro Chávarry, y me dice que vaya a su despacho. Ella me transmite lo que Chávarry le había solicitado: que me haga cargo del Equipo Especial y también José Domingo Pérez. Los dos hablamos con Pedro Chávarry. En ese tiempo, Villanueva ya no trabajaba en el Ministerio Público. Nosotros llegamos por pedido directo de Pedro Chávarry.

¿Cuál fue la influencia de Gustavo Gorriti en el trabajo del equipo Lava Jato que usted conformó en 2018?

La relación con el señor Gorriti es de carácter profesional. Siempre basada en los códigos que existe dentro de la relación entre un periodista y un fiscal, en algunos grados siempre de búsqueda de información y rendición de cuentas. El señor Gorriti es un respetable periodista de investigación que políticamente puede tener muchos detractores, pero nosotros siempre hemos respetado su trabajo. Yo me he relacionado con todos los periodistas de este país.

Pero, una cosa es cuando le piden una aclaración o una entrevista, y otra es influir.

Por eso deslindo. No he tenido ninguna relación extraprocesal con Gorriti. Es público y notorio que Gustavo Gorriti tenía múltiples fuentes en Brasil y que él seguía el caso Lava Jato de mucho tiempo. José Domingo Pérez, quien ha liderado la colaboración eficaz con Odebrecht y el sistema de cooperación internacional, es un fiscal que goza de absoluta integridad y que siempre ha obedecido a su criterio y autonomía. Él hace lo que cree que debe hacer dentro de su sometimiento a la ley.

“Gustavo era quien diseñaba la estrategia de investigación, él le decía a los fiscales lo que tenían que preguntar”, dice Villanueva que eso sucedió en una reunión en el local de IDL.

Nunca he participado en una reunión en IDL.

¿Cuántas veces se ha reunido con Gorriti?

Cada vez que me ha invitado a una entrevista pública. Alguna vez seguramente hemos conversado en off the record como lo he hecho con todos los periodistas.

¿En IDL, en la Fiscalía, o en su casa?

Yo no conozco la casa del señor Gorriti.

Hay una parte en donde Villanueva habla de Romina Mella, periodista de IDL Reporteros, y que trabajaba muy de cerca con José Domingo Pérez, incluso en su mismo despacho fiscal. ¿Eso ha ocurrido?

Yo no tengo conocimiento de eso. El fiscal Pérez ha negado categóricamente esa situación. La posibilidad de que se haya dado es imposible. En el despacho del fiscal Pérez hay treinta o cuarenta personas, eso sería imposible de contener en secreto. Los periodistas que van a nuestra oficina siempre se registran, usted ha estado en mi oficina y se ha registrado.

Yo he ido a varias oficinas y por experiencia también hay fiscales que pueden permitir que un periodista entre sin registrarse.

También podría ser, yo no podría decirle eso.

Yo no hablo de usted, pero le digo que sí se puede entrar sin registro.

El ejercicio del periodismo no se puede criminalizar.

Nadie está criminalizando el ejercicio del periodismo.

Pero creo que esa ha sido la intención de Villanueva por sus diferencias personales públicas con Gorriti en donde se manifestaba una clara animadversión personal. La actividad periodística es fundamental para nosotros.

Pero una cosa es el periodismo que busca fuentes, y otra cosa es el periodista que desde una posición de dominio influye o intenta influir en las decisiones de los fiscales.

Eso es imposible en el caso del fiscal Pérez. Gustavo Gorriti y Romina Mella no son abogados y no tendrían como desarrollar estrategias de caracter legal porque no conocen la ley. Yo le puedo garantizar que el fiscal Pérez cuida su autonomía.

Keiko Fujimori lo acusó a usted de complotar contra ella. ¿Usted tenía acceso al despacho de Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones?

Es absolutamente falso. No he tenido comunicación directa o indirecta con Salas Arenas.

¿Al equipo Lava Jato, a usted o a José Domingo Pérez le perjudicaba que Keiko Fujimori llegue a la Presidencia en 2021?

La decisión de quién finalmente podría haber sido presidente constitucional de la República no es de los fiscales de Lava Jato, es de la población. Nosotros lo que hacemos es un trabajo vinculado estrictamente a la evidencia que hemos tenido. El fiscal José Domingo Pérez siempre era criticado porque le decían que pedía prisión preventiva, pero que no acusaba. Cuando Pérez acusa, inmediatamente la señora Fujimori busca a través de recursos legales que la acusación vuelva a la etapa de investigación porque dice que no se ha vencido el plazo, ‘¿por qué el fiscal Pérez se apresura y se precipita?’.

¿Hubo una estrategia del equipo Lava Jato para alterar la candidatura?

Ninguna. La acusación se presentó sin ningún tipo de circunstancia adicional varios meses o un par de meses antes de las elecciones.

Era campaña electoral.

El fiscal no puede preferir o puede diferir de alguna manera su decisión porque existe una campaña, si no llegaríamos a un caso que usted conoce: Los Dinámicos del Centro y el fiscal Omar Tello.

¿Habló con Cerrón sobre sus investigaciones vía telefónica en una reunión?

Eso es absolutamente falso. Yo nunca he hablado con Cerrón, la única vez que yo he interactuado con Cerrón ha sido durante la diligencia de apelación de su prisión preventiva. Al mes que asume Pedro Castillo, la casa de Cerrón y el local del partido Perú Libre fueron objeto de allanamiento. A su madre y Cerrón se les congelaron sus cuentas. El fiscal Richard Rojas ha hecho un trabajo impecable desde mi perspectiva. Yo no he tenido ninguna llamada en altavoz, como lo dice Villanueva, con Cerrón.

Villanueva dice que la intención de su participación en esa reunión era para conseguir su ascenso en el Ministerio Público.

Yo toda la vida he trabajado por mi carrera. Mi máxima aspiración y honor sería ser fiscal supremo o juez supremo. Es una aspiración conocida, pero también es conocido que yo tengo que respetar la ley. Y respetar la ley significa que yo no estaba habilitado para poder postular y eso lo sabía Villanueva porque ha sido producto de nuestras antiguas conversaciones. Yo lo que puedo decir claramente es que en ningún momento he tenido algún nivel de negociación en ese aspecto, porque sería absurdo que yo negocie con Vladimir Cerrón y al mes lo esté allanando y congelándole las cuentas a él y a su madre.

¿Es posible que en la cercanía que tuvo con Gorriti, se haya malinterpretado el caracter de la relación?

La verdad es que el propio Villanueva tenía una relación cercana con Gorriti. Él tendrá que responder cuán cercana era o no. Lo que quiero decir, es que desde el punto de vista de lo que yo puedo dar testimonio, siempre mi relacionamiento con Gorriti ha sido respetable, dentro de la conducta profesional de un periodista de investigación. Siempre ha estado atento, por supuesto, porque es un portal muy activo relacionado con el caso Lava Jato. Ha tenido mucha información relacionada con el caso antes de que incluso nosotros lo investiguemos, pero desde el punto de vista profesional siempre se ha conducido de manera respetable.

¿Keiko lo quiere fuera del Ministerio Público?

Las mafias lo que buscan es destruir a los operadores de justicia, menoscabando su autonomía e independencia.

¿El partido Fuerza Popular es una mafia?

En el caso de Fuerza Popular, específicamente vemos que hasta el día de hoy, del testimonio de Villanueva y de la comprobación, corroboración de la propia señora Moyano, siguen entrometiéndose, siguen menoscabando la independencia y la autonomía de los fiscales, porque está claro ese relato, porque así lo ha admitido la señora Moyano, de que ella le pedía a Jaime Villanueva que nosotros seamos retirados del equipo especial Lava Jato. Si ellos dicen tener una defensa sólida, pues vayamos a discutir la acusación como corresponde, vayamos al fondo, lleguemos a determinar si el caso de la Fiscalía, como nosotros pensamos, es suficientemente sólido como para lograr las condenas por parte del Poder Judicial.