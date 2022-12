Que el último apague la luz. El exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, declaró ante el Equipo Especial de la Fiscalía que se pagaron S/60,000 mensuales a seis de los ocho hermanos del presidente de la República, Pedro Castillo, según pudo confirmar Perú21.

El dinero –dice el ahora colaborador eficaz– provino de las millonarias coimas que le entregó Sada Goray, representante de la compañía MarkaGroup, para lograr un trato beneficioso desde el Ministerio de Vivienda.

De acuerdo a las fuentes, en 2021 el mandatario envió 35 currículums vitae al entonces ministro Geiner Alvarado para que sean contratados en el sector. Sin embargo, al notar que las hojas de vida no cumplían con el perfil técnico, Alvarado propuso a Castillo que, en su lugar, se podía entregar dinero a sus hermanos.

“‘Ya, dale 10 mil soles mensuales a seis de mis hermanos’”, respondió el mandatario Pedro Castillo, según la declaración de Marrufo.

De acuerdo al testimonio, los abonos se concretaron en ocho entregas de S/60 mil, entre setiembre de 2021 y abril de 2022. En total, los hermanos del presidente recibieron S/480 mil.

Seis de estas entregas las realizó directamente el todopoderoso asesor del Ministerio de Vivienda, mientras que otras dos las realizó el propio ministro Alvarado, según la versión de Marrufo.

El exasesor relató que hacía estas entregas de dinero directamente a María Gloria Castillo Terrones, hermana del jefe de Estado, en el Mercado Las Flores del Rímac. Esto último ya ha sido corroborado por la Policía al contrastar con la geolocalización de los celulares de ambos protagonistas.

El presidente Castillo, según la declaración, siempre supo que los montos entregados a sus hermanos salían de lo desembolsado por la empresaria Sada Goray.

De izquierda a derecha: Irma Castillo Terrones, Santos Castillo Terrones, María Gloria Castillo Terrones y Pedro Castillo

En este extremo, Salatiel Marrufo hizo una precisión respecto al monto que le dio Goray, quien había señalado que entregó S/4 millones en coimas .

En su manifestación del 15 de noviembre último, ante la fiscal Kelinda Janampa, contó que en total recibió de la empresaria S/5 millones 500 mil y una lujosa casa en San Isidro, de la que tomó posesión, valorizada en S/3 millones 800 mil. Es decir, en total, la coima ascendió a más de S/9 millones.

“El acuerdo de la entrega del dinero fue porque direccioné, en coordinación con el ministro Geiner Alvarado López, que la alta dirección del ministerio transfiera desde el Fondo Mi Vivienda la totalidad de los recursos para que sean utilizados en bonos para compra de casas donde Goray, a través de su empresa MarkaGroup, podría realizar la venta de viviendas y generarle ganancias que oscilaban entre los 70 millones de soles”, relató el exasesor, que cumple prisión preventiva en el penal Castro Castro.

“CONOCÍA DE TODO”

En tanto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre, aseguró ayer que el jefe del Estado sí tenía conocimiento de los actos de corrupción que venían sucediendo en su Gobierno desde el año pasado, e incluso reveló que el mandatario le pidió ayuda para que sus sobrinos y Juan Silva fuguen del país.

Fernández, tras permanecer detenido por siete días por el caso Petroperú y ser liberado el último viernes, se presentó ayer en diversos medios de comunicación para negar que él o la institución que dirigió hayan estado incluidos en actos irregulares; y, más bien, puso en la mira a Castillo y su círculo más cercano.

Lo señala. Fernández dice que Castillo pidió ayuda para la fuga. (Foto: GEC)

“Eso de decir que él (Castillo) no sabía, discúlpame, no nos hagamos los tontos. Yo sé que él sabía. Relató que él le entregó información de inteligencia al presidente sobre el actuar de sus sobrinos y que no hizo nada al respecto. “Yo le informé al presidente ‘acá nace toda la porquería’”, dijo al programa de Milagros Leiva.

“En un primer momento me proponen a mí que participe, y yo le dije que de esos temas no iba a participar, por eso es que ya, de ahí, me mantiene lejos”, aseveró Fernández.

La propuesta a la que se refiere Fernández tiene que ver con un encuentro en diciembre entre el jefe del Estado y el propio director de inteligencia al interior de Palacio de Gobierno. Según su versión, Castillo le pidió directamente ayuda para enviar fuera del Perú a sus sobrinísimos y a Bruno Pacheco, su entonces hombre de confianza, y al exministro de Transportes.

“En un primer momento estaban requisitoriados Bruno Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. (…) Ahí en el Despacho Presidencial. Le dije que no entraba en ese tema (de sacarlos del país) y que disponga del cargo. Por eso es que la relación entre el presidente y la DINI ha sido muy mala”, dijo en Exitosa.

Fernández dio a conocer un audio entre él y Beder Camacho, exsubsecretario palaciego, en el que este último refiere que el presidente sí sabía que “estaban robando” en los ministerios como Vivienda y Transportes. Además, habló sobre la fuga del sobrinísimo Fray Vásquez, en donde se implicó a los exministros de Estado como a Dimitri Senmache, Juan Carrasco y Félix Chero.

Anoche, Camacho confirmó que sí hubo “un plan” en torno a la fuga de la familia presidencial. “Sí, reconozco que gestioné el asilo político para los sobrinos”, remarcó en Canal N. También ratificó que el jefe de Estado nunca reaccionó a las denuncias en torno a sus familiares, es decir se hizo el loco.





RUDBEL Y EL MEDIO MILLÓN

El exjefe de la DINI también dio a conocer una visita que tuvo de parte de uno de los sobrinos de Castillo, Rudbel Oblitas, a pedido del mandatario. De esta también habrían participado el exministro Walter Ayala y el exasesor palaciego Henry Shimabukuro.

“Y el señor Rudbel Oblitas en un primer momento me pide S/100,000 para poder manejar un reportaje en un medio de comunicación, para evitar que se emita un reportaje que perjudica al presidente”, relató Fernández.

“De ahí, el mismo día, me pide los US$500 mil para contratar a una gente de inteligencia ruso que les iba a tramitar una donación de 30 millones de dólares. El presidente me envió para atender a estas personas”, agregó.

Fernández insistió en que “como director de la DINI, en su oportunidad, yo he advertido de todo lo que ha estado pasando al señor presidente”. Y, según dijo, debido a su cargo, no denunció estos hechos antes.

Sobrino de Lilia ya estaba involucrado

El nombre de Rudbel Oblitas Paredes ha tomado mayor importancia desde las declaraciones de Fernández Latorre. Sin embargo, el sobrinísimo de Castillo y la primera dama ya era conocido desde antes.

Él es el tercero de los cuatro hermanos Oblitas Paredes e hijo de la hermana de la primera dama, Lelis Edit Paredes Navarro. Como la mayoría de los sobrinos por parte de la esposa del presidente –y al contrario de los familiares del mandatario– es profesional, tiene el grado de ingeniero civil por la universidad cubana Tecnológica de la Habana: José Antonio Echeverría.

Según declaraciones de la lobista Karelim López, formaría parte de la mafia que se desarrolló en el Ministerio de Transportes por el presidente y Juan Silva, extitular de dicha cartera.

Tras esas revelaciones, el Ministerio Público decidió incluirlo en las investigaciones por el caso de la licitación irregular del Consorcio Puente Tarata. También le impusieron impedimento de salida del país por cuatro meses el pasado 27 de mayo. Junto a Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez y su hermana Fany Yakeli, han sido beneficiados por el gobierno de su tío.

Oblitas Paredes tiene 13 ingresos registrados a entidades del Estado, dos de ellos fueron con el exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo.

Él y Marrufo tuvieron una “reunión de trabajo” en el despacho de dicha cartera el 29 de setiembre y el 9 de noviembre del año pasado. Los encuentros no duraron mucho; el primero fue de una hora y el segundo 21 minutos.

También realizó ocho visitas a la Presidencia en días en los que coincidió con Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. En la única que se registró solo fue en su último ingreso a la Casa Militar. Este se dio el 2 de diciembre de 2021 y fue a “visitar a la familia presidencial”. En el lugar estuvo de 11:24 a.m. a 1:03 p.m.

Al contrario de los sobrinos directos de Pedro Castillo –quienes lo visitaban como si fueran simples familiares– Rudbel sí registraba la mayoría de ingresos como “reuniones de trabajo” con su tío político.

