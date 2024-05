El testimonio del exministro del Interior Carlos Morán es una prueba contundente para demostrar que el abogado Mateo Castañeda buscó archivar las investigaciones penales contra Nicanor Boluarte al intentar captar al coronel PNP Harvey Colchado. Y las evidencias que lo sustentan están en su celular.

No obstante, la Fiscalía no solo no ha logrado recoger debidamente la declaración de Morán, sino que tampoco ha conseguido extraer la información del dispositivo móvil pese a que convocó hasta dos diligencias para ese fin.

Primero, el sábado 18 de mayo, el general PNP (r) no pudo concluir con su manifestación ante el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Castañeda y las defensas del resto de investigados, entre ellos el de Nicanor, se encargaron de hacer observaciones a cada movimiento del testigo.

Fue previo a esa declaración que el exabogado de Boluarte se acercó al extitular del Interior para intimidarlo al decirle “ahora seré yo quien interrogará”.

Debido a esos altercados, la diligencia fiscal tuvo que posponerse, pero ese día Morán entregó su celular marca Samsung modelo A32.

FRUSTRADOS

El pasado martes 21 de mayo se citó a los abogados de los investigados para empezar con la extracción de chats de WhatsApp y Signal, comunicaciones e información en general que sustenten la versión de Carlos Morán.

Pero sucedió un imprevisto: los dos peritos del Ministerio Público no prestaron su juramento de ley.

Oficial PNP Harvey Colchado. (Javier Zapata/Perú21)

El artículo 174 del Código Procesal Penal estipula que estos expertos deben prometer honor al cargo para actuar con la verdad.

Debido a este percance, el Eficcop programó una nueva diligencia para el pasado viernes 24 de mayo. Y nuevamente el trabajo se frustró.

Las fuentes consultadas indicaron que el problema fue otra vez con los peritos enviados por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público.

Para la Fiscalía, es crucial consignar todo este material en la investigación Los Waykis en la Sombra.

De esa forma, se corroborará, por ejemplo, que fue Castañeda quien inició los contactos con Colchado a través de Morán, su entonces patrocinado.

El 12 de marzo fue la primera comunicación de Morán hacia Colchado para concretar el encuentro que sucedió dos días después en el restaurante Pescados Capitales.

El 25 de marzo quedaron registradas las llamadas que el exministro le hizo al oficial PNP. La primera advirtiéndole que se reuniría con la presidenta Dina Boluarte en la oficina de Castañeda y la segunda, minutos después, cuando lo llamó, estando Dina y Nicanor presentes, para consultarle si tenía animadversión contra la gobernante.

Esa comunicación entre ambos duró 19 minutos. En esa conversación Colchado aseguró que solo se realizaban investigaciones de acuerdo a ley contra el mayor de los Boluarte.

Mateo Castañeda fue liberado tras permanecer una semana detenido. (GEC)

Según las fuentes de este diario, Mateo Castañeda quedó convencido aquella vez de que no había nada contundente contra el hermano de su clienta.

Otra llamada registrada es la del 26 de abril. A las 12:15 am, Castañeda llamó a Morán para preguntarle si existía algún operativo contra Nicanor y pidió reunirse con el coronel PNP, que desde la cita en Pescados Capitales era ya agente encubierto.

El exabogado de la mandataria tiene muchos motivos para temblar, porque tarde o temprano las pruebas saldrán a la luz.