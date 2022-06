El Ministerio de Energía y Minas (Minem) es uno de los sectores que fue copado por el oficialismo. Más de un personaje sin experiencia, pero con lineamiento cerronista contrató en esa cartera. Y quien también aprovechó esa oportunidad fue un amigo del congresista Guillermo Bermejo, exmilitante de Perú Libre (PL) aunque aliado del Gobierno de Pedro Castillo.

Su nombre es Noel Jaimes Tarazona, un chalaco de 27 años que, de acuerdo al portal de la Sunedu, no registra ningún título universitario o técnico.

En Facebook ha publicado más de una foto celebrando la amistad que tiene con el parlamentario. “¡Leales siempre, traidores nunca!”, escribió en un post del 5 de junio del 2021, cuando no era posible si quiera pensar que Bermejo terminaría alejándose de PL.

Entre risas. Rubén Ramírez, Guillermo Bermejo y Noel Jaimes posaban felices cuando recién empezaba el Gobierno de Pedro Castillo. (Facebook: Noel Jaimes)

El 31 de julio, Jaimes difundió otra imagen en la que aparece con el legislador y con el exministro del Ambiente castillista, Rubén Ramírez. “Con dos grandes amigos que hoy asumen una gran tarea para el país. ¡Hasta vencer, camaradas!”, publicó.

La inexperiencia de Noel Jaimes, sin embargo, no fue impedimento para que suscribiera dos órdenes de servicio con el Minem que sumadas superan los S/40,000. De acuerdo al OSCE, recién con este Gobierno se estrenó como proveedor del Estado.

El 25 de noviembre del año pasado, el compañero de Bermejo firmó una orden para elaborar una lista actualizada “de actores sociales a nivel nacional”. Por ese trabajó recibió S/5,300.

Y el 24 de enero de este año, Jaimes volvió a registrar un vínculo laboral con el Minem.

Esta vez su función consistió en hacer “seguimiento y monitoreo” a las “organizaciones sociales” que influyan “en la gestión de los conflictos relacionados a los proyectos mineros (y) energéticos que promueve el sector a nivel nacional”. A cambio, el ministerio le pagó S/35,000.



¿Qué significan en la práctica ambas funciones? ¿Era necesario que el ministerio gastara semejante monto que no ha evitado en lo más mínimo el despliegue de manifestaciones en torno a proyectos mineros?

Perú21 se contactó con Jaimes para saber cuál fue su función. Sostuvo que, a pesar de que las dos órdenes de servicio del OSCE esgrimen diferentes actividades, en la práctica su trabajo “fue lo mismo”.

“Mi labor es hacer coordinación con organizaciones sociales, comunidades y pueblos cuando hay conflictos”, dijo el militante de PL.

Este diario le pidió que especificara en qué manifestaciones entró a tallar para resolverlas, pero se negó a proporcionar más información. “Cuando el ministerio me pida un informe detallado de lo que hago, lo haré y te lo compartiré”, respondió.

Sobre la orden para identificar a actores sociales, el proveedor explicó que debe contactarse con el dirigente que tiene “poder de decisión” a fin de dialogar y convencerlo para cesar con las protestas.

Respecto a la diferencia salarial entre las órdenes de servicio, ya que aseguró que se trata de “la misma función”, Jaimes indicó que el incremento se debe “a la cantidad de días” que debe dedicar para cumplir con la tarea.

“Esto ocurre con todos los ministerios, con todos los gobiernos, yo continúo trabajando hasta ahora”, refirió a manera de justificación.

También se le preguntó si Guillermo Bermejo intervino en su contratación, pero este aseguró que fue contactado desde el Minem “por cuestiones profesionales”.

No obstante, reconoció que no tiene título profesional y que “recién” terminó de estudiar derecho en 2021, en la Universidad César Vallejo. “Ya he solicitado el bachiller para actualizar mis datos”, se excusó.

La última vez que Jaimes Tarazona acudió al Minem, según el registro de visitas, fue el 18 de abril y fue recibido por el entonces secretario general, el cerronista Loly Herrera.

Tenga en cuenta

-Perú21 buscó la versión del legislador Guillermo Bermejo para conocer si intercedió por su amigo para que este consiga contratos, pero no contestó los mensajes.

-Noel Jaimes visitó cinco veces a Bermejo en su despacho del Congreso durante el 2021. También se reunió con Rubén Ramírez el 27 de octubre, cuando estaba a cargo del Ministerio del Ambiente.

