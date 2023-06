La tecnología ha ayudado a mejorar los procesos productivos en diversas áreas, también ha impulsado el rubro gastronómico. Es así que un doctor en ingenería de software, de nacionalidad peruana, utilizó la inteligencia artificial para crear el primer ceviche instantáneo. Se trata de Jorge Rojas, quien ideó Ceviche Mix.

Muchos creen que el sabor y el valor nutricional de estas se pierden en favor de ganar unos minutos de preparación. Sin embargo, puedes disfrutar de un ceviche instantáneo sin que este pierda su valor nutritivo con Ceviche Mix, un emprendimiento peruano que ya ha sido premiado el año pasado.

En entrevista con Perú21, Jorge señaló que empezó este emprendimiento luego de que una inundación de aguas servidas arruinara su empresa, en plena pandemia.

“Esto surge porque en diciembre del 2021 hubo una inundación de Sedapal y perdí las máquinas y equipos de mi empresa valorizados en 200 mil soles. Yo tenía una planta en Carabayllo donde tenía maquinaria electrónica de manufactura digital, escáneres 3d, soldadoras, tornos, entre otros, y todo se llenó de aguas servidas y de la noche a la mañana me vi en la calle. La aseguradora solo me ofrecía 20 mil soles y eso era una burla”, expresó.

Añadió que debido a esto, comenzó a tener problemas para dormir. “Esta situación me alteró y en las noches comencé a consumir comida chatarra y subí 30 kilos. Ahí me puse a pensar cuánta gente como yo está pasando por cosas complicadas, yo soy bombero y también pensé en todos los que hacen turno madrugada, los médicos, estudiantes, todos necesitan comer bien. De noche no existe ninguna comida saludable, quién dice que no se pueda comer un ceviche, investigué y había una gran cuota de mercado. Uní a mi equiop de ingenieros de industrias alimentaria e industriales”, dijo.





El primer y único ceviche creado con inteligencia artificial

Jorge detalló que usó como base una receta del ceviche de pota que prepara su esposa. Así empezó a diseñar un algoritmo, con inteligencia artificial: “Ingreso datos y como no tenía dinero para invertir, hice una plantilla que me generó ciertos resultados con qué porcentaje habría cierta aceptación. Se debe tener como mínimo 20 valores que van desde textura hasta cantidades de ingredientes. Es un tema estadístico que tiene detrás la inteligencia artificial”.

Esta tecnología es la que le permite determinar cuál es la fórmula para que el producto sea agradable para la mayoría de personas.

“La pota no está valorada en el Perú. Es el segundo producto marino más exportado porque también representa un porcentaje interesante del PBI, tiene muchos nutrientes como vitamina B12, vitamina B6, potasio, Magnesio, Calcio, Hierro, vitamina C y DHA”, acotó.

Desarrollar este proyecto tecnológico le tomó seis meses.

“Gracias a esta inteligencia artificial llamada Naylamp IA he podido obtener una receta estandarizada y puedo comprar los insumos en las cantidades exactas que se necesita, la merma se ha reducido. Además, las pruebas tienen menos errores y el sabor es delicioso”, refirió el ingeniero electrónico.

Asimismo, sostuvo que el Ceviche Mix cuenta con registro sanitario, patente, análisis físico-químicos, de vida útil, microbiológicos nutricionales, entre otrass certificaciones.





¿Cómo es Ceviche Mix?

El producto viene en un pequeño recipiente con un kit personal listo para mezclar. Cada ingrediente está empaquetado por separado, pero el diseño permite su fácil consumo en cualquier situación y lugar. Utiliza materiales biodegradables y plástico PET en la elaboración de sus empaques.

Una vez que se colocan todos los ingredientes, se cierra el envase y se mezcla. En pocos segundos, el ceviche estará listo para comer.

El precio de introducción de este producto fue de 7 soles y próximamente se venderá en los supermercados Metro y Wong.

Premios

Gracias a esta idea, Rojas Barnett fue seleccionado como el ganador del ‘Concurso Emprendedor Gastronómico Metro, Sabor y Nutrición 2022′. En este certamen participaron más de 90 emprendimientos y proyectos gastronómicos a nivel nacional.

Luego de pasar las rigurosas etapas, Jorge obtuvo el premio de S/10,000 de capital semilla, además de 6 meses de compras gratis en Metro y una serie de asesorías empresariales en comunicación, medios, relaciones públicas, entre otros, para potenciar su negocio.

“Hay que considerar que el ceviche es uno de los platos bandera del Perú, además de ser un potaje rico en vitamina B3 (Omega 3), Fósforo, Zinc y Proteínas. Y hoy, cada vez más, los peruanos y peruanas buscan sumar a su dieta alimentos saludables como este”, manifestó Jorge, alentando a que más peruanos opten por los alimentos nutritivos.









VIDEO SUGERIDO: