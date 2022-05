“Black Whiskey” busca dejar el nombre del Perú en alto y oferce dos nuevas versiones: Single Barrel Whiskey y Black Whiskey Oxapampa Honey. El reconocido whiskey nacional quiere seguir conquistando los paladares más exigentes de los expertos en el destilado más famoso del mundo.

La marca presentó su línea completa en exclusiva en Estados Unidos con gran éxito y hoy en Perú quien, a su vez, prepara terreno para comercializar en los países donde ya están presentes con su portafolio completo como: Alemania, Australia, Canadá, España, Inglaterra y Taiwán.

“La valla es muy alta, pero estamos muy confiados que con una línea más completa y diversificada lograremos abarcar nuevos nichos de mercado y nuevos mercados que nos exigen una oferta más variada con perfiles de producción limitada y altísima calidad. De esta manera competir con los mejores whiskeys del mundo”, explicó Michael Kuryla, CEO de Don Michael SAC y creador de Black Whiskey.

Actualmente, la marca produce más de 150,000 botellas de 700 ml al año de Black Whiskey y con estos ingresos buscan crecer en el mercado nacional y mundial. Es así que su proyección para este y el próximo año es crecer más de 100% cada año con toda la ganancia de la empresa invertido en ella.

Además, están enfocados en llegar a nuevos países estratégicos como México, China y Brasil, así como a nuevos restaurantes y barras especializadas de Lima. Esto forma parte de las estrategias trazadas para este año 2022 de destilería Don Michael SAC, quienes, a su vez, están por lanzar un Gin Andino artesanal premium en unos meses y así consolidar su presencia con seis productos de alta gama, gran personalidad y, sobre todo, con sello 100% peruano.

Single Barrel Whiskey

Edición limitada de nuestro Black Whiskey de clase mundial. Las barricas son seleccionadas a mano por nuestra maestra sommelier Daiana Paola Milon Mayer. “Cada barrica es especial y ofrece una expresión única de nuestro Whisky de Maíz Negro Andino”, destaca Michael.

Black Whiskey - Oxampampa Honey

Don Michael presenta Black Whiskey con miel de Oxapampa con dulzor natural de nuestro Whiskey Andino para un licor de calidad mundial. “Dulce como la miel. Magnífico como el Black Whiskey”, afirma el experto.

Don Michael SAC no para con la innovación y prepara la creación de la D.O. del Whiskey Andino. “Daiana Milon, mi esposa y nuestro gerente de calidad está manejando la D.O. Ella está trabajando con la Sociedad Nacional de Industrias para presentar la idea en conjunto con la Ingeniera Alicia Medina quien está haciendo la D.O para Maíz Morado. Con la norma de Whiskey Andino y la D.O. de nuestro insumo principal buscamos convertir al Whiskey Andino como nuestro nuevo destilado bandera. Para mayor información ingresa a nuestra página web www.blackwhiskey.com “, explica el CEO de Don Michael SAC.

