Youna, expareja de Samahara Lobatón, utilizó sus redes sociales para acusar públicamente a la joven influencer de manipular a su hija para que lo odie. El barbero publicó una serie de historias para expresar un largo mensaje arremetiendo contra la hija de Melissa Klug, tildándola, incluso, de mala madre.

“A veces es difícil tomar la decisión de emigrar a otro país sabiendo que dejas lo más importante de tu vida. Me toca verte solo por fotos de terceras personas, porque me prohíben de todas las maneras verte e intentan cambiar el amor que me tienes” , comenzó diciendo.

Youna afirmó que Samahara Lobatón estaría manipulando a su hija para que desarrolle sentimientos negativos hacia él.

“Ya vas más de una semana que quiero verte y no estamos cerca para que se haga justicia, todo el daño que nos hacen intentando alejarnos de todas las maneras posibles, cortándonos comunicación y manipulándote para que me odies” , agregó.

Por último, el barbero dijo que espera regresar al Perú para poder estar cerca de su hija. “No entiendo cuánto daño más le pueden hacer a mi hija y todos los canales creyéndole que es buena madre. Dios quiera que en 3 meses me llegue el documento que me permite regresar para poder traerte a vivir” , concluyó.





VIDEO RECOMENDADO