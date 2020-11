Yahaira Plasencia en una reciente entrevista con el programa “Estás en Todas” fue consultada sobre la última opinión de La India, quien señaló que la expareja de Jefferson Farfán tenía talento, pero no para la salsa.

“Artistas internacionales como La India no le ha parecido este género. Tú, ¿Qué opinas sobre sus comentarios?”, preguntó Natalie Vértiz a la intérprete de “Y le dije no”.

Ante la pregunta, Plasencia dijo que sí escuchó lo que dijo “La Princesa de la Salsa”, pero que sabía que como artista le puede gustar a unos y a otros no.

“Sí, si escuché que dijo que lo que yo hago no es salsa y algo así, pero en realidad respeto las opiniones de todo el mundo y más si es de La India – una artista con mucha trayectoria−, yo he escuchado sus canciones desde el colegio, mis papás también, imagínate hay mucho respeto”, señaló.

“Una artista también tiene que saber que le puedes gustar a muchas personas y a otras no”, añadió Yahaira sin ahondar más en el tema.

Yahaira Plasencia: Así respondió a las críticas de La India | VIDEO

Como se recuerda, La India sostuvo que en su opinión Plasencia no hace salsa. “Lo que hace no es salsa, es mi opinión. Salsa es lo que plantó Celia Cruz y yo sigo ese legado”, señaló al diario La República.

La cantante internacional también se refirió a Sergio George y dijo que el único artista que le da luz es Marc Anthony, y que ella fue quien le abrió las puertas en la escena musical.

“A este hombre, que se ha ganado tantos premios en salsa tropical, el único artista que siempre le va a dar luz es Marc Anthony, no hay más nadie. Yo le abrí las puertas a él, hicimos un disco número uno que es ‘Dicen que soy’ y entonces yo lo veía un poco perdido. Se le respeta y todo, pero cuando empezó a mencionar mi nombre, hasta allí llegó conmigo. Para mí él es invisible. Yo he seguido con mi carrera, no sé si los salseros lo respetan como se merece”, acotó.

