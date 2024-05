La cantante y presentadora Yahaira Plasencia ha anunciado su salida del programa ‘Al Sexto Día’, desatando una ola de especulaciones y preguntas entre sus seguidores y el público en general. A pesar de que negó haber sido despedida del espacio periodístico de Panamericana Televisión, Plasencia confirmó su partida en una transmisión en vivo junto al productor musical Sergio George.

Durante un en vivo, realizado a través de redes sociales, Plasencia declaró: “Ya me voy también de Al Sexto Día”, lo que llevó a Sergio a preguntarle si había sido “botada” del programa.

La artista respondió de manera tajante: “No. Es que nos vamos a Miami”, aclarando que su salida se debe a nuevos proyectos en Estados Unidos y no a un despido.

Mientras tanto, “Al Sexto Día” deberá buscar un reemplazo para Plasencia, quien se había convertido en una figura clave del programa. El equipo de producción del espacio aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la salida de la presentadora, pero se espera que lo haga en los próximos días.





Yahaira Plasencia desmiente a Magaly Medina

La semana pasada, Yahaira Plasencia estuvo en el centro de la controversia después de que Magaly Medina insinuara que la salsera había sido despedida del programa “Al Sexto Día” de Panamericana Televisión. Ante la difusión de estos rumores, Plasencia utilizó su cuenta oficial de Instagram para desmentir las afirmaciones y criticar duramente a la conductora de “Magaly TV La Firme”.

En una serie de historias en Instagram, Plasencia invitó a sus seguidores a sintonizar “Al Sexto Día” y aseguró que continúa trabajando en el programa. “Hacía esta historia para decirles que no se pierdan ‘Al Sexto Día’ que tenemos un programón, muy bonito, la verdad”, comentó inicialmente la cantante, negando cualquier rumor sobre su salida del programa. Lo cual al final no ocurrió.

Pero la cantante no se quedó ahí. Plasencia no solo negó su despido, sino que también cuestionó la credibilidad de Magaly Medina. “También para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora, a veces me impresiona, de verdad”, expresó Plasencia, quien es también conocida por su relación pasada con el futbolista Jefferson Farfán.

A través de sus publicaciones, Plasencia reafirmó su felicidad y compromiso con el trabajo que realiza en “Al Sexto Día”. “Los espero hoy (sábados) en ‘Al Sexto Día’ y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz”, sentenció, dejando claro que las afirmaciones de Medina no afectan su estado de ánimo ni su dedicación al programa. Pero su paso por la televisión acabó.





Yahaira Plasencia desenmascara a Magaly Medina









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis