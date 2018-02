Yahaira Plansencia sobre Tilsa Lozano: "Le gusta humillar" [FOTOS]

Está cansada de las burlas. Yahaira Plasencia ya no quiere que Tilsa Lozano hable de ella y solo tuvo duros calificativos para la ex modelo, a quien tildó de 'señora'.

"No sé cómo llamarla, yo creo que es una señora, no sé qué edad tiene. Ojo, no la estoy tildando de veterana como han dicho, nada que ver. Me refiero a que es una persona que tiene una familia, tiene hija", dijo incómoda.



"Creo que ponerse al nivel de una chica como yo que nunca he hablado de ella, nunca me meto con ella. Siempre trata de chancarme y chancarme, y no solo chancar, sino siento que también le gusta humillar", aseguró en declaraciones a América TV.



No es la primera vez que ambos personajes protagonizan dimes y diretes. Recientemente, Tilsa Lozano aseguró que Yahaira Plasencia es una 'mocosa malcriada' y tuvo duros calificativos para ella.

Por su parte, la salsera siempre ha tenido comentarios donde hace referencia a la edad de la 'vengadora', a quien considera una veterana de la farándula.