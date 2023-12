Yaco Eskenazi, quien cumplió años el pasado 14 de diciembre, se presentó en su programa ‘Estás En Todas’ y recibió los saludos de su colega, Choca Mandrós. Ante esto el exchico reality no pudo evitar emocionarse al hablar sobre cómo fue su vida durante el año pasado.

“Con Natalie el amor desde el primer día nunca paró de crecer y no para de crecer hasta ahora. Todos los días me enamoro de mi esposa, todos los días descubro cosas de Nati que hacen que me enamore más y que diga ‘qué suerte tengo que me haya escogido como su compañero de vida...’” , dijo en un principio.

Sin embargo, Yaco Eskenazi no pudo evitar quebrarse al comentar sobre lo que tuvo que enfrentar durante el año pasado. “Yo no siento que haya cumplido 44 años, este año he renacido, mi vida ha cambiado mucho, el año pasado... fue un año muy difícil y... todo pasa...”, agregó.

Tras ello, Natalie Vértiz intervino para consolar a su esposo con algunas palabras. “Ya todo lo hemos superado y solo me queda decirte gracias, me encanta celebrar tu vida, la de nuestra familia, de todo lo que hemos construido juntos y solo me queda agradecerte por ser el hombre que necesito, el hombre que necesitan tus hijos” , concluyó.





