No pierde el tiempo. Luego de su separación con la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella ha decidido disfrutar al máximo su soltería y se sumó a la larga lista de personajes de la farándula ampayados por ‘Magaly TV: La Firme’.

Las cámaras del programa de espectáculos de ATV captaron al empresario nada menos que besándose con dos jóvenes, cuyos nombres todavía son un misterio.

Las imágenes corresponden al 4 y 5 de mayo. Para sorpresa de muchos, ambas jóvenes no superan los 22 años de edad, según el espacio conducido por Magaly Medina.

“¡Ampay! Mark Vito juega a dos cachetes. Exesposo de Keiko se besa con una joven el sábado y con otra el domingo. Las nuevas conquistas de Mark apenas llegan a los 22 años”, se oye en el avance del programa.









Quiere volverse a enamorar:

Hace algunos meses, Mark Vito dejó las bromas de lado y se pronunció sobre su situación sentimental luego de su separación con Keiko Fujimori, con quien tiene dos hijas.

Durante su participación en el ‘Reventonazo de la Chola’, el tiktoker se quebró al ser consultado cuando le preguntaron cómo se veía dentro de 10 años.

“Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un empresario nuevamente, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto, pero voy a dar todo de mí”, dijo con la voz entrecortada.





