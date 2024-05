Luego del pronunciamiento de Ernesto Pimentel sobre las críticas a su película por el personaje de Álex Brocca, las hermanas del bailarín declararon para el programa ‘Amor y Fuego’ para responderle al conductor de América Televisión.

Jésica y Verónica Gutiérrez volvieron a increpar al creador de la Chola Chabuca por haber lamentado el fallecimiento de su hermano y lo acusan de no haberlo ayudado cuando no tenía dinero para llevar su tratamiento para el VIH.

“A qué vienen sus lamentos si ni siquiera lo quiso ayudar a través de su ONG, así que hay que ser consecuente con las palabras que uno dice, hay que saber aceptar los errores que uno comete en la vida, pudo hacer algo, pero no lo hizo, pero si yo no hice nada por esa persona ¿qué puedo lamentar entonces? Lo más correcto que hubiera podido decir es: ‘Disculpa, me equivoqué, tuve en mis manos la oportunidad de ayudar, pero no lo hice’”, señalaron las hermanas del bailarín.

Asimismo, cuestionaron a Pimentel por justificar su película asegurando que es fruto de la ficción. Sin embargo, cuando su hermano publicó su libro lo demandó pese a que no mencionaba su nombre.

“Primero, él dice que es una biografía, después, dice que es ficción... Está cayendo en lo mismo, no hay algo claro. Sigue denigrando a mi hermano, por ningún lado reconoce y por último decir: los dos nos equivocamos, acepto mi error, pero ni eso, no se inmuta con nada”, manifestó la hermana de Álex Brocca.





¿Qué dijo Ernesto Pimentel?

El conductor hizo un alto a su programa ‘El Reventonazo’ para lamentar el fallecimiento de su expareja y aclarar que su película no busca desprestigiar su imagen ya que solo contó su versión de los hechos, y que fueron los guionistas quienes lo plasmaron en un filme.

“Lamento que no esté. Es muy triste que la gente se atreva ponerle nombre a lo que él no le puso. Hay personas que dicen que es verdad… algo que es una novela. Pero bueno, hay personas que no entienden lo que es la ficción”, señaló.

Respecto a la demanda que entabló contra Álex Brocca por difamación agravada, Ernesto Pimentel dijo que se arrepintió de iniciar acciones legales contra su expareja y que finalmente fue él quien se encargó de pagar la caución.

“Cuando pasó todo esto, Alex perdió un juicio y yo, porque no podía retirar el juicio, pagué la caución. Después de eso nos vimos, y él hacía los comerciales de un producto natural, como hoy aún se hace, para algunas enfermedades. Me duele su partida, la vida me permitió en distintos momentos reírnos, escucharlo, escuchar lo arrepentido que estaba de algunas cosas. Y yo también lo estoy. La vida no es blanca o negra, pero es un maravilloso préstamo”, expresó.





