En la última edición del programa ‘Estás en Todas’ abordando el tema de las cirugías estéticas más populares en el Perú. Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz y Choca Mandros estuvieron de acuerdo en que la rinoplastia y el aumento de mamas son las intervenciones más destacadas.

El conductor del programa ‘Chocahuarique’ consultó a sus compañeros si se someterían a cirugías estéticas. Después de la pregunta, el ex capitán de ‘Los Leones’ reveló que sus seguidores le habrían sugerido que se realice una rinoplastia.

“No, pero tú sabes que alguna vez en las redes me han puesto ‘oye, ganas plata y no puedes operarte la nariz’ así me han puesto”, indicó Eskenazi.

Incluso, mencionó que el dinero no era un inconveniente, ya que podría haberse sometido a la operación mediante el conocido ‘canje’, pero afirmó sentirse muy satisfecho con su nariz tal como está. Además, señaló que a su esposa, Natalie Vértiz, le gusta su nariz.

“Le dije, ‘no, a mí me encanta mi nariz aguileña que le gusta a mi señora, mi nariz turca’. Si le gusta a ella no me importa lo que me digan los demás”, sostuvo el exchico reality.

