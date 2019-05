Xoana Gonzáles anuncia su regreso al Perú: "Ya no soy más una criminal"

"Mañana lunes en la noche nos vamos para Lima", dijo Xoana Gonzáles entre lágrimas y risas, en un video que publicó en su cuenta de Instagram, junto a su mascota Lola.

Xoana estuvo más de un año y medio en Argentina, tras ser demandada por difamación por Melissa Loza. A pesar de que la argentina haya pagado la reparación civil que le correspondía, las notificaciones del pago no llegaron al domicilio de Melissa Loza y el Poder Judicial emitió una orden de captura en contra de Xoana.

Gonzáles tuvo que regresar a su país natal y vivir alejada de su esposo Rodrigo Valle durante aproximadamente un año y medio.

"Ya pasó todo, ya no soy más una criminal con orden de captura, con prisión efectiva y todo eso. Suena gracioso, pero no lo es, no es bonito ser una criminal para la justicia", dijo Xoana entre lágrimas.

Xoana agradeció a todas las personas que la apoyaron durante este tiempo.