Ximena Hoyos utilizó su cuenta de Instagram para responderle a una usuaria que la criticó por recomendar dietas sin haber terminado la carrera de nutrición. La autora del perfil también amedrentó a la joven llegando incluso a desearle la muerte a la ‘exchica reality’ y a su madre.

En una serie de historias de su red social, Ximena explica el por qué de su incomodidad y aseguró que esto no le afecta.“Yo tan bien que estaba empezando mi domingo y veo tanto ‘hate’ con esta chica que se ha creado una cuenta y me está insultando de una manera horrible”, dice al comienzo del video que difundió en sus redes.

“Normalmente le hago caso a los mensajes positivos que me llegan, pero también soy un ser humano y claramente, en un domingo que no tengo nada que hacer, voy a ponerme a leer comentarios, donde me etiquetan sobre todo, pero miren esto, quiero que vean cuánto odio puede existir de una persona hacia otra que no conoce, en lo absoluto. Qué pena, es preocupante”, argumenta la exchica reality.

La cuenta a la que se refiere la exintegrante de América Kids se encuentra bajo el nombre de @caro120o. En el perfil aún se aprecian las capturas de pantalla del enfrentamiento. “Parece una put... con tumor en el cerebro” o “no sé si las cirugías le deformaron o tanta hormona masculina, pero estás bien fea. Deja de sentirte sexy y bonita. Tienes cara de retrasada mental”, indica la usuaria. Tras las ofensas, Ximena Hoyos decidió cerrar sus redes sociales.

