La actriz, conferencista y maestra de clown, Wendy Ramos aseguró que se hace dos importante preguntas antes de aceptar una trabajo lo cual la ayuda a poder dormir tranquila y a sentirse orgullosa de lo que ha decidido hacer.

Esto lo dijo en una entrevista para el programa Demente de México, que es un podcast conducido por Diego Barrazas que se puede escuchar por Spotify y ver por su canal en YouTube.

“Una de las cosas que más aprecio es poder dormir tranquila. Y yo no puedo dormir tranquila cuando voy a hacer algo que mi cuerpo no lo soporta. Me pone mal. Entonces, digo quiero dormir tranquila. Todo lo que me ofrecen lo paso por ciertas preguntas. Una de esas es: ¿te vas a sentir orgullosa contando que estás haciendo esto? A mí me encanta hablar de mi trabajo pero si hay algo de lo que digo de esto no quiero hablar, no quiero tener una cosa allí que no quiera contarla, que me de vergüenza, que no pueda dormir”, señaló muy segura Wendy Ramos.

“Otra pregunta que me hago es: ¿Si no existiera el dinero Wendy Ramos tú harías esto? Tampoco todos los días, pero una vez lo harías, hay cosas que sí (haría) como dar conferencias, no me quites eso porque me muero, me encanta. Hay otras cosas que digo: esta película que me están ofreciendo que voy a viajar, voy a estar en la playa, pero yo decía no me voy a sentir orgullosa hablando de esto, ni en la conferencia de prensa diciéndole a la gente que vaya a ver la película que yo no vería”, añadió la comunicadora.

Wendy reconoció que por las razones antes expuestas en su carrera no ha realizado mucha publicidad porque no podría recomendar productos que jamás compraría.

“Por eso no hago publicidad y me llaman todos los días, cómo le voy a decir a las personas que consuman algo que no me compraría nunca. Cuando me llaman para hacer eso digo, tengo varias preguntas y en ninguna está cuántos me vas a pagar. Yo tengo que saber mil cosas antes y pensar en que sí lo podría hacer, por eso nunca termino haciéndolo”, explicó Ramos.

