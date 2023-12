Han pasado casi cuatro meses desde que Wendy Guevara se consagró como la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ y la influencer continúa dando de qué hablar gracias a la sólida amistad que formó con Nicola Porcella, vínculo que estuvo a punto de convertirse en algo más que una relación amical.

La influencer mexicana ofreció una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube y confesó que decidió alejarse del modelo peruano dentro del reality al darse cuenta que estaba formando sentimientos por él.

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas. (Me dije) La estoy caga*** porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino… Me voy a enamorar de Nicola”, contó la integrante de ‘Las Perdidas’.

Asimismo, dijo que se había ilusionado tanto con formar una relación con Nicola Porcella que su compañero del ‘Team Infierno’, Apio Quinao, tuvo que hacerle ver la realidad que todo se trataba de un juego.

“Yo me imaginé eso (que era serio) Yo con el Nico. Me imaginé todo, pero dije ‘no, tengo que poner un alto’ (…) Nadie se fija en lo que yo sentía, esa fue mi manera de cuidarme. Él es buena onda, es buen chavo, lo está tomando a juego, yo también, pero no sé qué me estaba pasando”, sostuvo Wendy Guevara.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO:

Natalia Merino perdió su vestido a tres horas de la boda de la diseñadora Tana Rendón