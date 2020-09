Con los años, varias películas se han quedado dentro del gusto popular gracias a sus canciones. En esta lista reunimos algunas de las bandas sonoras más tenebrosas y recordadas de la historia del cine. ¡Feliz Halloween !

1. Psicosis (1960)Alfred Hitchcock trabajó junto a Bernard Hermann varias de sus bandas sonoras. Una de ellas fue para 'Psicosis', en donde terminó por realizar un suculento tema cargado de suspenso y miedo.

2. El Exorcista (1973)'El Exorcista' se identifica no solo por ser una obra maestra del cine de terror, sino también porque su tema musical es particular y sencillo de identificar. El propio director de este filme, William Friedkin, se encargó de supervisar al detalle la composición de esta obra, en la que se utilizaron temas de Krzysztof Penderecki como 'Polymorphia', 'String Quarter' y 'Kanon for Orchestra and Tape'.

3. Jaws(1975)Es el tercer filme que dirigió Steven Spielberg. Se centró en la historia de un inmenso tiburón que aterrorizaba las playas de Amity Island. Sin duda, el éxito de esta película no hubiera sido el mismo sin la banda sonora que trabajó para ella John Williams, la cual estaba cargada de misterio y suspenso. Incluso, gracias a este trabajo, el compositor estadounidense se adjudicó un Óscar a Mejor Banda Sonora en 1975.

4. The Omen (1976)'La Profecía' fue una película de terror que estuvo a cargo del director estadounidense, Richard Donner. Su banda sonora se caracterizó por presentar los ingredientes necesarios para aterrorizar y poner en suspenso a cualquier espectador. Su composición estuvo a cargo de Jerry Goldsmith, quien ganó un Óscar a Mejor Banda Sonora en 1975.

5. Halloween (1978)El director de esta película, John Carpenter fue quien también se encargó de trabajar la banda sonora. Sin embargo, recibió el apoyo del compositor Dan Wyman, quien se encargó de trabajar los sintetizadores usados en la producción.

6. The Shining (1980)Stanley Kubrick le puso central atención a la música de 'El Resplandor'. Por esa razón, armó un compilado interesante con el que cualquiera puede escalofriarse con solo escucharlo.

7. Pesadilla en Elm Street (1984)Esta banda sonora se caracteriza porque la cantan por unas niñas dentro de las pesadillas. Sin duda, es uno de los emblemas que identifica la historia del abominable Freddy Krueger.

8. It Follows (2014)Una de las últimas propuestas terroríficas que se han oído en el cine fue la banda sonora de 'It Follows'. Estos temas fueron trabajados por Rich Vreeland, que también es conocido como Disasterpeace.