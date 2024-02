El nombre de Shirley Arica se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta y es que sus vecinos la acusan de abrir un estudio de pestañas al interior de su departamento ubicado en el distrito de San Isidro, pese que está prohibido.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ recogió el testimonio del vocero de la junta de vecinos, quien se mostró indignado ya que la popular ‘Chica realidad’ está incumpliendo con las normas del edificio que no permite negocios en los departamentos.

“No está permitido el comercio en un solo departamento de nuestro edificio, no está permitido ni por la junta de propietarios ni por la Municipalidad. Así que no puede operar, quiero recalcar que la Municipalidad ha sido bien clara en decir que la señorita no tiene permiso y la señorita sigue insistiendo en atender”, sostuvo el vocero de la junta de vecinos.

No obstante, la modelo negó que esté atendiendo a puertas cerradas. Además, dijo que actualmente se encuentra realizando los trámites para tener los permisos necesarios, y en caso de no obtenerlos, buscará otro local para inaugurar su negocio.

Mientras tanto, Shirley Arica ya recibió una notificación por parte del Municipio y corre el riesgo de recibir una fuerte multa si sigue atendiendo sin tener los permisos correspondientes.

“No puede operar, quiero recalcar que la Municipalidad ha sido bien clara en decir que la señorita no tiene permiso y la señorita sigue insistiendo en atender. Sigue desafiando a la Municipalidad, ella ya tiene conocimiento y está dejando de respetar la Ley a conciencia. Ella está operando de manera ilegal y lo sigue haciendo. Si ella no desiste de esta operación, esa carta notarial le va a llegar tanto a la señorita Shirley Arica como a la propietaria”, advirtió el vocero de la junta vecinal del edificio.





