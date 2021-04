Durante una entrevista para Access Hollywood, en la que se encontraba promocionando su más reciente show Powerless, Vanessa Hudgens habló de cómo es su relación con sus ex compañeros de “High School Musical”.

No fue sorpresa que Vanessa Hudgens confesara que su amistad con Ashley Tisdale se mantiene, pero cuando le preguntaron por su ex compañero y ex novio Zac Efron, si mantenía alguna amistad con él, un poco incómoda, dijo lo siguiente:

"No, eso no es algo que suceda. He perdido completamente el contacto con él", declaró Vanessa Hudgens.

De esta manera, la actriz disipó los rumores de una posible reconciliación, pues como se sabe, los protagonistas de "High School Musical" enamoraron a sus fans dentro y fuera de la pantalla y más de uno esperaba que la famosa pareja se diera una nueva oportunidad.