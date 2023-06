En una reveladora publicación en redes sociales, Valery Revello, expareja del futbolista Sergio Peña, expuso públicamente su descontento y ha acusado al deportista de no asumir sus responsabilidades como padre de su hija.

En un extenso mensaje, Revello compartió su experiencia personal y expresó su frustración por tener que enfrentar la crianza de su hija sola, sin el apoyo adecuado por parte de Peña.

“Hace meses atrás se me ha estado haciendo súper difícil tener que asumí tantas cosas sola, vine a entrenar pero lamentablemente no puedo, no tengo fuerzas, lo único que me mantiene con esta poca energía y prácticamente viva en todos los sentido es saber que lo doy y hago todo por mi hija y eso es algo que NADIE podrá poner en tela de juicio jamás” , expresó.

La modelo enfatizó que ha decidido romper el silencio y compartir lo que está pasando para brindar apoyo y ánimo a todos los padres que asumen ambos roles en la crianza de sus hijos.

“Esto no para generar alguna controversia sino parada darle fuerza a TODOS los que tienen que asumir ambos roles para su hij@, críalos solos, estar en cada llanto (...) Llevarlos al cole, recogerlos, cocinar, alimentarlos, jugar con ellos, compartir CADA minuto a su lado y sobre todo velar por lo mejor únicamente para ellos” , indicó.

Valery Revello dejó en claro que ya no tolerará esta situación y que no permanecerá en silencio solo porque Sergio Peña sea una figura conocida en el ámbito deportivo. La modelo manifestó su cansancio ante la falta de compromiso y responsabilidad por parte del futbolista en relación con su hija.

“Ya estoy harta de fingir que todo está bien. ¿Por qué siempre me tengo que callar? Solo porque el otro es famoso? Odio ser falsa. Tengo desgaste mental enorme, estoy cansada se los juro...se que son solo momentos de estrés y que todo pasa, pero esto es su sube y baja 24/7 cuándo se termina” , escribió.