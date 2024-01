En una reciente entrevista, Deyvis Orosco se pronunció acerca de los rumores de embarazo de Cassandra Sánchez de Lamadrid, con quien recientemente se casó tras cinco años de relación.

El cantante de cumbia señaló que se encuentra en una bonita etapa junto a su esposa e hizo caso omiso a las críticas que recibió junto a la hija de Jessica Newton, quien también fue atacada por, aparentemente, haber subido de peso.

Deyvis negó que su esposa esté embarazada y aseguró que será el primero en contarlo si es que llegase a suceder.

“No, Cassandra no está embarazada, en el momento en que Dios nos dé la bendición de tener nuestro segundo hijo, yo voy a ser el primero en compartirlo con toda la gente que nos quiere. Pero, no por el momento, no lo está” , dijo en ‘América Espectáculos’.

De la misma manera, Cassandra desmintió estar esperando un segundo bebé, respondiendo con un simple “no” tras ser consultada sobre el tema en las redes sociales.





