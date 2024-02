¿Lo minimizó? Guty Carrera vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que Clovis Nienow lo ninguneara en ‘La Casa de los Famosos México’ durante la gala de posicionamiento, hasta Alfredo Adame tomó partido.

En la última edición del reality, Clovis Nienow despotricó contra Guty, a quien le recordó todo lo que dijo sobre él su expareja Brenda Zambrano. “No tengo mucho que decirte, eres muy insípido, lo que haces bien son las competencias físicas, creo que te equivocaste porque acá es de personalidad y no la tienes”, dijo el modelo mexicano a Guty, quien quedó atónito.

“Tu exnovia Brenda tenía razón, te faltan huevos”, le dijo generando la molestia del hijo de Edith Tapia.

Ante ello, Alfredo Adame se metió en medio. “Fórmate, Guty”, dijo. “Usted no se meta, se hubiera parado aquí”, contestó Clovis.

“Yo sí me meto porque quiero y a ti te siento de un putaz*. A los 22 yo ya manejaba un Ferrari”, dijo el expresentador.

¿Por qué Brenda Zambrano terminó Guty Carrera?

Brenda Zambrano, conocida por su participación en Acapulco Shore, fue la invitada estelar en el podcast ‘Hablemos De Tal’, donde abordó una variedad de temas, incluyendo su controvertida relación con el participante de ‘La Casa de los Famosos’, Guty Carrera.

Durante la entrevista, Zambrano sorprendió al revelar que, durante su relación con Guty Carrera, este mantenía conversaciones inapropiadas con otra mujer. Según la exintegrante de Acapulco Shore, se percató de este incidente cuando el modelo olvidó su celular en la casa que compartían.

“Él había dejado uno de sus celulares en la casa, algo me decía que lo revise. Abro el celular y había diversos chats con sus amigos, pero había un chat de una chica que se llamaba Millady, en ese chat se mandaban cosas candentes. Fue un día antes de irse a vivir conmigo”, señaló Brenda.

Sin embargo, lo más impactante llegó cuando Zambrano compartió que, tras terminar su relación, Carrera se comunicó con su hermana, insinuando que ahora tendría la oportunidad de suscribirse a su cuenta de OnlyFans. Además, Zambrano afirmó con voz entrecortada que el ex de Melissa Loza enviaba emoticones sugerentes a su hermana y amigas cercanas.

“Cuando se hizo público que terminamos, a mí me llegan mensajes de amigas de que él (Guty Carrera) les comentaba fueguitos. A mi propia hermana le dijo ‘me voy a suscribir a tu onlyfans, ya que estoy soltero’ y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana. Una amiga cercana, me contó que él le había comentado que él y yo ya no teníamos intimidad y me dijo ‘yo porque tengo que saber sobre su intimidad de ustedes, que es lo que me quiere dar a entender que quiere tener con otra persona’”, reveló entre sollozos.

